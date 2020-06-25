В Ростове-на-Дону закрывается «Театр 18+»

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Сегодня, 25 июня, команда театра актуальной драматургии «Театр 18+» в Ростове-на-Дону объявила, что он больше не будет существовать в качестве постоянно действующей репертуарной площадки.
«Театр продолжает погружаться в долги — несмотря на то, что все работники ушли в отпуск без содержания на неопределенный срок, аренду мы продолжаем платить. Это, а также абсолютная непредсказуемость происходящего в стране и в мире, заставило нас принять это непростое решение», — говорится в обращении к зрителям, опубликованном в фейсбуке театра.
В обращении также отмечается, что продолжат существовать отдельные проекты театра, которые реализуются в копродукции с другими институциями, продолжит существовать и YouTube-канал театра, где в ближайшее время появятся все его спектакли и состоится онлайн-премьера оперы «Это любовь», половина средств на постановку которой была собрана зрителями в ходе краудфандинговой кампании.
«Театр 18+» был основан как независимый негосударственный театр в 2013 году, он знакомит зрителей с современными текстами, новыми театральными технологиями и актуальным театром в целом, активно взаимодействуя с местной арт-средой — художниками и музыкантами. Художественный руководитель театра – режиссер, лауреат национальной премии «Золотая маска» Юрий Муравицкий. Главный режиссер – драматург и режиссер Герман Греков.
Театр располагается в здании бывшей макаронной фабрики в пространстве арт-центра Makaronka в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Как пояснил Юрий Муравицкий порталу «Кто главный. Ростов», будущее помещения театра пока не определено.
«Скорее всего, учредитель Евгений Самойлов сдаст его в субаренду, — сказал он. — Может кто-то там что-то новое организует».
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