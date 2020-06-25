Музей Москвы покажет фотовыставку «Москва. Великая пустота»

Сергей Пономарев. Памятник Пушкину, Пушкинская площадь, Тверской бульвар. © Сергей Пономарев

17 июля в Музее Москвы откроется выставка лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева «Москва. Великая пустота» — 45 черно-белых панорамных видов безлюдных улиц города в дни пандемии и самоизоляции.

«Фотопроект Пономарева даст уникальную возможность увидеть Москву без людей и машин, город, в котором главные герои — здания, памятники и статуи, — сообщает Музей Москвы. — Каждый из них — свидетель, памятник своего времени. Барокко, ампир, конструктивизм соседствуют с постмодернизмом и современными высотками — всё это история города. "Москва. Великая Пустота" показывает архитектуру столицы в чистом виде.

«Для меня это действительно уникальный проект. За время своей карьеры я видел немало войн и конфликтов, а также стихийных бедствий и катаклизмов, но не ожидал, что буду снимать одно из величайших событий XXI века — пандемию коронавируса — у себя дома в Москве», — говорит Сергей Пономарев.

Выставка продлится до 23 августа и будет сопровождаться серией паблик-токов с экспертами в области архитектуры и фотографии, среди которых главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и фотографы Игорь Мухин и Евгений Фельдман.

Реализация выставки стала возможной благодаря партнеру и инициатору проекта, компании «ИНТЕКО»















































































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