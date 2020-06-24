«Москино» проведет онлайн-уикенд фестиваля актуального научного кино

© Фестиваль актуального научного кино ФАНК

С 3 по 5 июля на онлайн-площадках сети кинотеатров «Москино» пройдет уикенд фестиваля актуального научного кино ФАНК.

Как сообщает сайт «Москино», в программе уикенда лекции о VR и специфике российского научно-популярного кино, подборка фильмов о человеческом сознании, ЭКО и чувственной математике, а также онлайн-премьера и обсуждение фильма «Спросите у сексперта» о 93-летнем докторе Махиндере Ватса, пропагандирующем открытый разговор о сексе в Индии, где тема секса табуирована.

Расписание:

3 июля в 17:30 — Лекция «VR — на стыке технологий и искусства»

Лектор: Георгий Молодцов, режиссер документального кино и эксперт в области VR

4 июля в 17:30 — Лекция «Специфика научно-популярного кино в России»

Лектор: Юлия Киселева, сценарист, режиссер и продюсер документального кино

5 июля в 19:00 — Премьера фильма «Спросите у сексперта» (США-Индия, 2017, реж. Вайшали Синха) и обсуждение с психологом Мариной Травковой

Трансляции можно будет смотреть в разделе Live сайта «Москино» и на странице «Москино» в фейсбуке.

Подборка фильмов, сделанная специально для «Москино» командой фестиваля ФАНК, доступна для бесплатного просмотра на его сайте:

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