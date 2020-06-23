Объявлен open call для кураторов «Зин как выставка: postcovid»

© Кураторский форум

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в Петербурге в рамках 2-го Кураторского форума объявили open call «Зин как выставка: postcovid» для кураторов, работающих с социально-вовлеченным искусством и художественными исследованиями, а также тех, кто использует в своей практике методы критической педагогики.

Конкурс проводится с 22 июня по 12 июля. Победители получат гонорар за разработку концепции. Проект будет реализован за счет организатора конкурса (оплата печати и распространения зинов, гонорары художникам и арт-медиаторам).

В ситуации сильного ограничения социальных контактов проект «Зин как выставка: postcovid» станет художественно-исследовательской платформой для размышления над тем, что мы понимаем под социальностью и совместностью сейчас и как можно переформулировать и переизобрести эту совместность посредством искусства. Исходя из того, что сегодня встречи с искусством в привычном выставочном пространстве музея или галереи являются крайне проблематичными и будущее этих встреч под вопросом, организаторы предлагают новый формат — серию мобильных выставок, созданных кураторами в сотрудничестве и соавторстве с медиаторами/педагогами и художниками. Главной площадкой этих выставок станут печатные зины, которые можно будет получить в том числе с «доставкой на дом».

Кураторы проекта:

Наталья Хвоенкова , куратор, арт-менеджер, искусствовед, начальник отдела художественных программ ГЦСИ в Петербурге, программный директор Кураторского форума. .

, куратор, арт-менеджер, искусствовед, начальник отдела художественных программ ГЦСИ в Петербурге, программный директор Кураторского форума. . Алина Белишкина, куратор, художник и преподаватель. Живет в Петербурге и Хельсинки. Ее текущие исследовательские интересы включают эффекты и аффекты кураторских жестов, документация как междисциплинарный и спекулятивной вид практики, а также вопрос производства пространств общности.

Цель проекта — создание пространства для совместного высказывания кураторов, художников и арт-медиаторов.

«Подключая последних к работе над выставками на начальных этапах, мы намереваемся не только создать полноценные образовательные программы вокруг художественных и "выставочных" высказываний, но также проанализировать роль практик медиации в искусстве, их способы обращаться к аудитории и в конечном счете их потенциал к трансформации публичной среды, — рассказывают кураторы проекта. — Нам очень интересно попробовать перестроить формат арт-медиации в ситуации невозможности совместного присутствия в реальном выставочном пространстве. Это может быть реализовано в неожиданных форматах, как, например, «обратный звонок» по телефону, подкаст, ряд zoom-встреч по проекту или вопросником внутри верстки зина».

Узнать об условиях конкурса и скачать форму заявки можно на сайте Кураторского форума.

Заявки принимаются до 12 июля. С авторами лучших проектов будут заключены договоры на их реализацию в период с августа по ноябрь 2020 года. Планируются три издания.

29 июня в 18:00 состоится онлайн-встреча с Алиной Белишкиной и Натальей Хвоенковой, которым можно будет задать любые вопросы о конкурсе.

Проект осуществляется при поддержке «Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив»







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