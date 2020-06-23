Объявлен open call для кураторов «Зин как выставка: postcovid»

Берлинский дневник Романа Должанского
Две недели накануне коронакризиса. Часть I23 июня 2020200
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в Петербурге в рамках 2-го Кураторского форума объявили open call «Зин как выставка: postcovid» для кураторов, работающих с социально-вовлеченным искусством и художественными исследованиями, а также тех, кто использует в своей практике методы критической педагогики.
Конкурс проводится с 22 июня по 12 июля. Победители получат гонорар за разработку концепции. Проект будет реализован за счет организатора конкурса (оплата печати и распространения зинов, гонорары художникам и арт-медиаторам).
В ситуации сильного ограничения социальных контактов проект «Зин как выставка: postcovid» станет художественно-исследовательской платформой для размышления над тем, что мы понимаем под социальностью и совместностью сейчас и как можно переформулировать и переизобрести эту совместность посредством искусства. Исходя из того, что сегодня встречи с искусством в привычном выставочном пространстве музея или галереи являются крайне проблематичными и будущее этих встреч под вопросом, организаторы предлагают новый формат — серию мобильных выставок, созданных кураторами в сотрудничестве и соавторстве с медиаторами/педагогами и художниками. Главной площадкой этих выставок станут печатные зины, которые можно будет получить в том числе с «доставкой на дом».
Кураторы проекта:
Цель проекта — создание пространства для совместного высказывания кураторов, художников и арт-медиаторов.
«Подключая последних к работе над выставками на начальных этапах, мы намереваемся не только создать полноценные образовательные программы вокруг художественных и "выставочных" высказываний, но также проанализировать роль практик медиации в искусстве, их способы обращаться к аудитории и в конечном счете их потенциал к трансформации публичной среды, — рассказывают кураторы проекта. — Нам очень интересно попробовать перестроить формат арт-медиации в ситуации невозможности совместного присутствия в реальном выставочном пространстве. Это может быть реализовано в неожиданных форматах, как, например, «обратный звонок» по телефону, подкаст, ряд zoom-встреч по проекту или вопросником внутри верстки зина».
Узнать об условиях конкурса и скачать форму заявки можно на сайте Кураторского форума.
Заявки принимаются до 12 июля. С авторами лучших проектов будут заключены договоры на их реализацию в период с августа по ноябрь 2020 года. Планируются три издания.
29 июня в 18:00 состоится онлайн-встреча с Алиной Белишкиной и Натальей Хвоенковой, которым можно будет задать любые вопросы о конкурсе.
Проект осуществляется при поддержке «Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив»
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
15:51«Рок на Волге» устраивает онлайн-концерт «Сплина» и «Би-2»
13:16Большой фестиваль мультфильмов объявил программу
12:33Валерий Фокин и Евгений Миронов выступили в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии»
11:42Кирилл Серебренников стал лауреатом премии французских критиков
10:50Объявлен open call для кураторов «Зин как выставка: postcovid»
Вчера
18:03В «Манеже» пройдет выставка о российских Праведниках народов мира
16:54В июле начнутся живые drive-in концерты на парковке «Лужников»
15:31Объявлен длинный список премии «Просветитель.Digital»
15:04Обвинение потребовало реальных сроков для фигурантов дела «Седьмой студии»Все новости
Две недели накануне коронакризиса. Часть I23 июня 2020200
Марина Дмитревская о том, как сейчас живет «ПТЖ»23 июня 2020293
Михаил Ямпольский о движении Black Lives Matter и о старом тупике в зазоре между универсальным гуманизмом и замкнутыми гиперидентичностями22 июня 20206018
Дмитрий Кузьмин: большое интервью22 июня 20201241
Анна Яковлева о магазине «Перемен» и секретных книжных посылках22 июня 2020779
Павел Голубев о первой (виртуальной) ретроспективе петербургских медиахудожников VOLNA19 июня 20202466
Алексей Миллер о статье Владимира Путина и перспективах уважительного диалога в политике памяти19 июня 20206142
«Вишневый сад» БДТ в Minecraft19 июня 20202223
Новые альбомы Найка Борзова, Kate NV, «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» и еще пять примечательных отечественных релизов19 июня 20202041
Композитор и звукохудожник — о том, как он делает музыку, используя метод локусов, феномен ономатопеи, детскую глоссолалию и «звуки секса»18 июня 20202025
Мария Кочнева о проекте «ТАК»18 июня 20201393
Музыка против выгорания: первый клип дивы берлинского андеграунда почти за 10 лет18 июня 20202697