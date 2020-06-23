В июле начнутся живые drive-in концерты на парковке «Лужников»

Концертное агентство TCI и объединенная группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» запускают первую в Москве серию летних музыкальных концертов под открытым небом «Live & Drive». Они будут проходить каждую пятницу и субботу с 3 июля по 29 августа на парковке южного ядра спорткомплекса «Лужники».

Первыми на сцену «Live & Drive» выйдут Zivert (3 июля) и The Hatters (4 июля).

Музыканты будут выступать на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники. На территории СК «Лужники» зрители смогут заказать еду и напитки с помощью специального приложения.

Как сообщает пресс-служба агентства TCI, организаторы серии «Live & Drive» «вспомнили старые кинотеатры под открытым небом и вдохновились опытом европейских коллег, которые уже смогли организовать концерты в формате drive-in».

Организаторы, кроме того, хотят поддержать артистов, чьи концерты были отменены или перенесены на более поздние сроки из пандемии коронавируса COVID-19.

Приобрести билеты, узнать расписание и получить подробную информацией о серии «Live & Drive» можно на сайте livedrivemoscow.ru.



































































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