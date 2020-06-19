«Про Гельвеция» поддержит новые способы культурного обмена

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Швейцарский совет по культуре «Про Гельвеция» запускает опен-колл «Fast ForwART» в поддержку проектов, которые предлагают новые способы культурного обмена, учитывая при этом ограниченную мобильность, текущие экономические сложности и переоценку международной культурной деятельности в целом.
Заявки от художников, творческих коллективов и институций из России принимаются в онлайн-формате во всех дисциплинах, которые поддерживает «Про Гельвеция Москва»: литература, искусство, современный танец, театр, дизайн и интерактивные медиа, музыка и междисциплинарное направление.
«Будущее наступило быстрее, чем мы ожидали, — пишут они, — пандемия COVID-19 стремительно поместила нас в новую реальность и изменила культурную жизнь до неузнаваемости. Теперь, когда творческие связи стали особенно хрупкими, важно за короткий срок сформировать новые форматы взаимодействия между деятелями культуры. Больше, чем когда-либо чувствуется потребность в создании актуального языка и инструментов для продолжения профессионального общения, сотрудничества и культурного обмена между российским и швейцарским арт-сообществами», — говорится в сообщении на сайте «Про Гельвеция Москва»
Организаторы опен-колла «Fast ForwART» будут отдавать предпочтение проектам, «в основе которых лежат новые форматы взаимодействия, инновационные идеи и экспериментальные формы творческого сотрудничества».
«Мы надеемся, — пишут они, — что эти проекты переосмыслят роль мобильности в сфере искусства, предложат качественно новые и перспективные концепции культурного обмена».
Прием заявок заканчивается до 15 августа.
Размер максимального гранта на один проект составляет 10 тысяч швейцарских франков.
Проект должен быть реализован до февраля 2021 года. При его реализации должны соблюдаться все рекомендованные меры защиты от COVID-19.
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