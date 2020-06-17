Начинается онлайн-конференция «Город после»

© Музей Москвы

С 17 по 21 июня Музей Москвы и фестиваль Московского урбанистического форума Moscow Urban Fest проводят онлайн-конференцию «Город после», посвященную городу, в котором мы окажемся после снятия ограничительных мер.

Встречи конференции будут проходить до 21 июня в Zoom и на YouTube-канале Музея Москвы.

За время режима самоизоляции Музей Москвы провел более десяти дискуссий, целью которых было разобраться, как будет жить город в новых условиях. Конференция «Город после» подведет итог сказанному — обозначит ключевые идеи и сценарии, связанные с проектированием городских пространств и трансформацией повседневных практик, которые влияют на формирование городской среды, развитие городского транспорта и распространение цифровых технологий. Участники конференции также обсудят возросший интерес к загородной жизни, новые перспективы для развития негородских территорий и искусство в «городе после».

Конференцию откроет сегодня в 19:00 программа «Научные исследования во время пандемии» Центра Гиляровского, филиала Музея Москвы. Антрополог Александра Архипова, шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева, психофизиолог Илья Захаров и научный журналист Юлия Кузнецова расскажут об исследованиях, которые они задумали или реализовали за время самоизоляции. Модератором выступит научный обозреватель и автор подкаста и телеграм-канала «Голый землекоп» Илья Колмановский.

Далее в программе конференции дискуссии, на которых будут обсуждаться феномен «синдрома COVID-стресса» (18 июня в 18:30), изменение общественных пространств (18 июня в 20:00) и цифровая безопасность после выхода из карантина (19 июня в 13:00), а также новые решения для здорового города (19 июня в 18:00), бегство за город (20 июня в 15:00) и искусство в посткарантинном городе (20 июня в 17:00).

Среди участников этих встреч психиатр Мазда Адли, социолог Витор Вахштейн, архитекторы Родион Еремеев, Гульнара Сафарова, Белла Филатова, Екатерина Голдберг, Аскар Рамазанов и Мария Троян, психолог Юлия Феденок, экологи Артем Герасименко и Василий Яблоков, культуролог Екатерина Лапина-Кратасюк, урбанист и теоретик медиа Скотт Маккуайр, ректор МВШСЭН Сергей Зуев, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, искусствоведы Николай Палажченко и Ольга Шишико, художники Миша Мост и Павел Пепперштейн.



























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