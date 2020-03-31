Журналисты «Ведомостей» просят заменить главреда

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Пять заместителей главного редактора деловой газеты «Ведомости» обратились к собственникам издания с предложением назначить его главным редактором Анфису Воронину вместо недавно назначенного и.о. главреда Андрея Шмарова.
Как сообщают «Ведомости», письмо к собственникам подписали Александр Губский, Борис Сафронов, Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян.
Бывший гендиректор проекта «Сноб» Андрей Шмаров исполняет обязанности главреда «Ведомостей» с 24 марта. Он был назначен на эту должность Константином Зятьковым и Алексеем Голубовичем, которые недавно стали новыми собственниками компании АО «БНМ», издающей газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Кроме того, редакционным директором «Ведомостей» было решено назначить Юрия Кацмана.
На первой встрече с коллективом газеты Шмаров сказал, что не читает «Ведомости» и сравнил издание с подержанным «Бентли», писали «Открытые медиа». Сегодня, 31 марта, онлайн-издание The Bell со ссылкой на сотрудников «Ведомостей» сообщило о том, что Шмаров потребовал заменить заголовок статьи «Государство формально может потерять контрольный пакет в "Роснефти"» на «Государство в результате сложной сделки сохранит контрольный пакет в "Роснефти"». Через некоторое время статье был возвращен первоначальный заголовок.
«Стремительная смена главного редактора и назначение исполняющим обязанности главного редактора и редакционным директором "Ведомостей" людей, чуждых журналистским принципам и корпоративной культуре издания, дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей», — говорится в письме.
Его авторы также отмечают, что «ключевые журналисты "Ведомостей" начинают увольняться, налицо острейший кризис доверия внутри коллектива, который не хочет работать с чуждыми им новыми руководителями, настаивают авторы письма, читатели и рекламодатели поражены новыми назначениями, подписчики уже просят вернуть им деньги за подписку».
«На то, чтобы уберечь "Ведомости" от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, остаются считанные дни, — считают журналисты. — Мы полагаем, что единственным выходом из нынешнего кризиса доверия является немедленное назначение нового исполняющего обязанности главного редактора из коллектива "Ведомостей", и предлагаем на эту должность Анфису Воронину».
Она больше 20 лет работает в деловых СМИ, таких как – «Время новостей», «Ведомости» и РБК. Сейчас Воронина является главным редактором партнерского проекта «Ведомостей» – «Ведомости &».
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