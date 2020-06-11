Парижская опера закрывается на ремонт

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Сегодня, 11 июня, Парижская национальная опера объявила о решении провести в этом году реновацию своих площадок. Работы начнутся в июле, Опера Бастилии будет закрыта до ноября, Опера Гарнье – до конца 2020 года.
Об этом говорится в пресс-релизе Парижской оперы, который поступил в редакцию COLTA.RU.
Реновация была запланирована на 2021 год. Изменение планов вызвано «неопределенностью и ограничениями, которые санитарно-эпидемиологическая обстановка накладывает на проведение репетиций, размещение публики и самовыражение артистов».
Опера Бастилии откроется 24 ноября «Травиатой» в постановке Саймона Стоуна. Этот спектакль предназначался для Оперы Гарнье, где отменяются все представления до конца декабря 2020 года.
Закроют сезон в Опере Бастилии «Кармен» в постановке Каликсто Биейто и «Баядерка» в хореографии Рудольфа Нуреева.
С января 2021 года представления на обеих сценах Парижской оперы возобновятся в соответствии с объявленным ранее расписанием.
В пресс-службе Парижской оперы также отметили, что ремонт даст возможность подготовить расширенную программу к сезону 2021/2022.
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