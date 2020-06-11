Музей русского импрессионизма покажет онлайн-лекцию «Русские художники и театр»

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18 июня на онлайн-площадках Музея русского импрессионизма будет транслироваться лекция «Русские художники и театр». Лекцию прочитает искусствовед, координатор выставочных проектов Дарья Урядова.
Трансляция начнется в 13:00 в социальных сетях (Facebook и «ВКонтакте») и на YouTube-канале Музея русского импрессионизма. Особое внимание будет уделено художникам, чьи работы представлены в экспозиции музея.
На рубеже XIX–XX веков декорации от мастеров живописи произвели революцию в театральном декорационном искусстве, напоминают организаторы лекции. Русский театр был площадкой для экспериментов, а на культурной карте страны появились новые «места силы» — Художественный театр и Театр Комиссаржевской. Импресарио и меценаты конкурировали не только за талантливых артистов, но и старались привлечь к постановкам современных художников.
Новая лекция Музея русского импрессионизма будет посвящена связи русских художников с театром.
Как изменил театр Константин Коровин? Каким артистам посвящал свои портреты Валентин Серов? Что происходило в знаменитом Театральном доме Василия Поленова? И зачем в Большом театре выступал Владимир Баранов-Россине?
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