Второй фестиваль «Точка перемещения» пройдет в онлайн-формате

© Антон Доников / Музей современного искусства «Гараж»

С 15 по 21 июня состоится второй фестиваль «Точка перемещения», посвященный вынужденной миграции и этнокультурному разнообразию города. Он приурочен ко Всемирному дню беженца и в этом году состоится в онлайн-формате.

Фестиваль проводят Музей Москвы, Музей современного искусства «Гараж», Государственная Третьяковская галерея, просветительский проект «Школа языков соседей», Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Интеграционный центр для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети».

«Миграция, как вынужденная, так и любая другая, — это важный процесс, который затрагивает каждого из нас, — отмечают организаторы фестиваля. — Любой мегаполис существует и развивается благодаря множеству перемещений — людей, идей, смыслов. В течение недели на лекциях, дискуссиях и мастер-классах можно будет послушать мнения специалистов, рассказать свои и поделиться опытом. Принять участие в фестивале смогут все желающие».

Узнать расписание фестиваля «Точка перемещения» и прочитать материалы о работе с темой миграции в кино, музеях и на международных фестивалях можно на сайте фестиваля. 15 июня на сайте будет доступен первый выпуск подкаста «Точка перемещения», подготовленный при поддержке компании Storytel.

Музей Москвы подготовил для фестиваля серию диалогов о миграции с режиссерами, художниками и кураторами, работающими с темой миграции. Основной темой станет роль искусства и значение художественного высказывания в поиске нового метода и языка в развитии разговора о современной миграции. В программе примут участие Марион фон Остен (куратор, Германия), Габриэль Риттер (куратор, США), Александра Д’Онофрио (режиссер, антрополог, Италия), Орли Орбах (художник, антрополог, Великобритания), Юлия Фиш (искусствовед, Россия, Швейцария), Майя Кузина (кинокуратор, Россия), Полина Жураковская (куратор, научный сотрудник Музея Москвы, Россия).

Все дискуссии фестиваля будут переведены на русский жестовый язык и доступны для глухих и слабослышащих.

Также Музей Москвы совместно с Третьяковской галереей проведет серию мастер-классов для детей. Мастер-класс «Галерея русских типов» познакомит участников с Москвой прошлых веков и историей ее изменений через портреты знаменитого архитектора Аристотеля Фиорованти и императрицы Екатерины II, а «В одном большом городе...» — с творчеством художников Виктора Пивоварова и Михаила Рогинского. Ведущая мастер-классов — куратор, научный сотрудник Музея Москвы Полина Жураковская.



































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