Александр Беглов: Фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет 20 июня

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9 июня губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что музыкальный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей», отложенный ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19, будет проведен 20 июня с соблюдением требований безопасности.
Об этом Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС, посвященном снятию в Петербурге ограничений связанных с пандемией.
«Планируем 20 июня провести образцово-показательное мероприятие в сфере культуры — знаменитый петербургский фестиваль "Звезды белых ночей". Мариинский театр берется всё организовать на самом высоком уровне, с учетом новых требований», — сказал губернатор Петербурга.
«Рассадить зрителей на необходимом удалении друг от друга, контролировать использование средств защиты, соблюдать дистанцию между музыкантами», — уточнил Беглов.
Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» проводится Мариинским театром с 1993 года. Художественный руководитель фестиваля — Валерий Гергиев.
В этом году фестиваль должен был пройти с 17 мая по 26 июля, но организаторы были вынуждены перенести его в связи с временным запретом на проведение массовых мероприятий, введенным в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
При этом, как сообщал телеканал «Россия-Культура», предполагалось сохранить бóльшую часть запланированных событий фестивальной программы.
В числе участников 28-го фестиваля «Звезды белых ночей» были заявлены Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Анна Нетребко, Елена Стихина, Диана Вишнева, Рудольф Бухбиндер, Николай Луганский, Даниил Трифонов, Денис Мацуев и Люксембургский филармонический оркестр.
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