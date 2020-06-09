Центр Вознесенского отметит Блумсдэй благотворительными онлайн-чтениями

«Я не готов давать место искусству, которое терпит на биеннале грандиозные фиаско»
Директор Albertina Modern — о музейной конкуренции, коллекционерах и крахе графических кабинетов9 июня 20201512
16 июня Центр Вознесенского впервые присоединится к международному празднику Блумсдэй (Bloomsday). В программе благотворительные онлайн-чтения «Улисса» в поддержку врачей и премьера спектакля «Да я хочу» по последней главе романа.
День Леопольда Блума, главного героя «Улисса» Джеймса Джойса, отмечается по всему миру с 1960-х годов (с 1982 года — регулярно) публичными чтениями, лекциями, перформансами и спектаклями.
В благотворительных онлайн-чтениях «Улисса» примут участие более 50 российских деятелей культуры и медиа, в том числе Ингеборга Дапкунайте, Антон Долин, Макс Фрай, Ольга Романова, Наталья Синдеева, Галина Рымбу, Марина Брусникина, Виктория Исакова, Александр Скидан, Юлия Ауг, Ольга Свиблова, Андрей Бартенев и AES+F.
Весь день на страницах Центра Вознесенского в YouTube, Facebook и IGTV участники марафона будут читать фрагменты романа, следуя за путешествием Блума по Дублину. В финале чтений 18-я глава «Улисса» будет представлена актрисой Оксаной Мысиной в формате моноспектакля «Да я хочу».
Автор проекта и режиссер — Николай Берман. Кураторы: Антон Каретников, Илья Данишевский, Анна Загородникова, Юлия Гирба.
В течение всего марафона зрители смогут делать пожертвования в пользу врачей российских региональных больниц, борющихся с эпидемией коронавируса. Собранные деньги будут направлены им через благотворительный фонд «Созидание». Можно перевести любую сумму от 100 рублей. Достаточно перейти по этой ссылке, ввести необходимые данные и в строчке «примечание» указать слово Bloomsday или Блумсдэй. Отчет о распределении средств будет размещен на сайте фонда.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:02Александр Беглов: Фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет 20 июня
Вчера
17:03Объявлен конкурс для художников новой реальности
15:31Зальцбургский фестиваль объявил программу
14:54Центр Вознесенского отметит Блумсдэй благотворительными онлайн-чтениями
13:44Третьяковка готовится к открытию
12:40Музей «Гараж» выходит из карантина
11:55Три перформанса Дмитрия Волкострелова покажут в интернете
8 июня 2020
18:09Фестиваль Doker Week пройдет в онлайн-режиме
17:23Ольга Любимова: Федеральные учреждения культуры смогут возобновить работу 9 июняВсе новости
Директор Albertina Modern — о музейной конкуренции, коллекционерах и крахе графических кабинетов9 июня 20201512
Валентина Агеева о команде, книгах и читателях издательства «Пешком в историю»9 июня 2020606
Незамеченный сериал Грегга Араки «А теперь — апокалипсис» как безумная альтернатива стерильным «Нормальным людям»9 июня 20201445
47 фотопроектов о жизни во время пандемии и самоизоляции9 июня 20204196
Как знаменитая коллекция графики превратилась в национальный художественный музей8 июня 20201260
Почему буйный панк-дуэт из Кирова использует на сцене полицейскую форму8 июня 20201404
Маша Скрипальщикова о реставрации советских игровых автоматов, карантинных турнирах по тетрису и будущих лекциях офлайн8 июня 2020746
О польском и белорусском искусстве, журнале Zbor, современном архиве и политическом измерении самоорганизации5 июня 20201927
«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 20201865
Игорь Хадиков о местном колорите «Беспредметной юности» Андрея Николева5 июня 20202008
«Скромность, оптимизм и очарование провинции»: новые песни московского ретроансамбля, ведомого школьным учителем истории5 июня 20202385
6 июня в 18:00 смотрите шесть лучших короткометражек LXVI Оберхаузенского фестиваля — и читайте наш гид по этой программе5 июня 20201991