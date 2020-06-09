Центр Вознесенского отметит Блумсдэй благотворительными онлайн-чтениями

© Центр Вознесенского

16 июня Центр Вознесенского впервые присоединится к международному празднику Блумсдэй (Bloomsday). В программе благотворительные онлайн-чтения «Улисса» в поддержку врачей и премьера спектакля «Да я хочу» по последней главе романа.

День Леопольда Блума, главного героя «Улисса» Джеймса Джойса, отмечается по всему миру с 1960-х годов (с 1982 года — регулярно) публичными чтениями, лекциями, перформансами и спектаклями.

В благотворительных онлайн-чтениях «Улисса» примут участие более 50 российских деятелей культуры и медиа, в том числе Ингеборга Дапкунайте, Антон Долин, Макс Фрай, Ольга Романова, Наталья Синдеева, Галина Рымбу, Марина Брусникина, Виктория Исакова, Александр Скидан, Юлия Ауг, Ольга Свиблова, Андрей Бартенев и AES+F.

Весь день на страницах Центра Вознесенского в YouTube, Facebook и IGTV участники марафона будут читать фрагменты романа, следуя за путешествием Блума по Дублину. В финале чтений 18-я глава «Улисса» будет представлена актрисой Оксаной Мысиной в формате моноспектакля «Да я хочу».

Автор проекта и режиссер — Николай Берман. Кураторы: Антон Каретников, Илья Данишевский, Анна Загородникова, Юлия Гирба.

В течение всего марафона зрители смогут делать пожертвования в пользу врачей российских региональных больниц, борющихся с эпидемией коронавируса. Собранные деньги будут направлены им через благотворительный фонд «Созидание». Можно перевести любую сумму от 100 рублей. Достаточно перейти по этой ссылке, ввести необходимые данные и в строчке «примечание» указать слово Bloomsday или Блумсдэй. Отчет о распределении средств будет размещен на сайте фонда.







































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