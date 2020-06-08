Художников приглашают на «Неформальные встречи»

© Марта Цайх

Галерея «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» объявляет open call для художников и художниц, арт-групп и самоорганизаций, желающих принять участие в серии разговоров об искусстве «Неформальные встречи».

«Это не портфолио-ревю, но неформальная беседа, знакомство», — объясняют организаторы «Неформальных встреч», команда галереи «Пересветов переулок» Александра Киселева, Марта Цайх и Ольга Машинец.

«Мы знаем, — пишут они, — что многим трудно отразить в тексте портфолио все нюансы своих художественных практик. Поэтому пропустим этот этап и просто будем говорить об искусстве, как если бы мы встретились на выставке. Мы преследуем две цели: открыть для себя как можно больше новых художников и художниц и понять, какие темы интересуют вас сейчас».

Для того, чтобы принять участие в «Неформальных встречах», достаточно прислать ссылку на свой профиль в социальных сетях или на сайт, где публикуются их работы (или портфолио, если нет ни профиля, ни сайта).

Заявки принимаются по адресу info-peresvetov@vzmoscow.ru, тема письма — «Неформальная встреча».

Первые встречи пройдут на платформе Zoom. «Когда оффлайн вновь станет безопасным — мы пригласим вас в гости в галерею или приедем к вам в мастерскую», — сообщают организаторы серии.



























































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