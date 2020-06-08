Фестиваль Chess & Jazz перенесли на осень

Albertina Modern: ревизия австрийского модернизма как главное событие года
Как знаменитая коллекция графики превратилась в национальный художественный музей8 июня 2020743
Третий фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz, который должен был пройти в июле в московском саду «Эрмитаж», перенесен на 11 и 12 сентября.
Как сообщают организаторы Chess & Jazz, все артисты, которые собирались выступить на фестивале, подтвердили свое участие. Это Джордан Ракей (Новая Зеландия/Австралия), Лианна Ла Хавас (Великобритания) и Леонид Агутин (Россия).
К ним присоединится джазовый коллектив из Великобритании Portico Quartet. На открытии фестиваля 11 сентября британские музыканты представят свою новую пластинку «Memory Streams».
Выступления остальных участников фестиваля пройдут 12 сентября.
Также сообщается, что все однодневные билеты на 24 и 25 июля будут действовать 12 сентября, абонементы — оба дня фестиваля, а билеты на 11 сентября (выступление Portico Quartet) продаются на сайте Chess & Jazz.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:09Фестиваль Doker Week пройдет в онлайн-режиме
17:23Ольга Любимова: Федеральные учреждения культуры смогут возобновить работу 9 июня
16:36Художников приглашают на «Неформальные встречи»
15:20Московским киностудиям и студиям звукозаписи разрешат вернуться к работе
14:48«Серебряный дождь» собрал почти 8 млн
12:20Фестиваль Chess & Jazz перенесли на осень
11:37Начался поэтический онлайн-марафон к 80-летию Бродского
5 июня 2020
18:24«Порядок слов» объявил июньскую онлайн-программуВсе новости
Как знаменитая коллекция графики превратилась в национальный художественный музей8 июня 2020743
Почему буйный панк-дуэт из Кирова использует на сцене полицейскую форму8 июня 2020603
Маша Скрипальщикова о реставрации советских игровых автоматов, карантинных турнирах по тетрису и будущих лекциях офлайн8 июня 2020520
О польском и белорусском искусстве, журнале Zbor, современном архиве и политическом измерении самоорганизации5 июня 20201690
«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 20201626
Игорь Хадиков о местном колорите «Беспредметной юности» Андрея Николева5 июня 20201731
«Скромность, оптимизм и очарование провинции»: новые песни московского ретроансамбля, ведомого школьным учителем истории5 июня 20201966
6 июня в 18:00 смотрите шесть лучших короткометражек LXVI Оберхаузенского фестиваля — и читайте наш гид по этой программе5 июня 20201772
Директор Московской филармонии Алексей Шалашов считает, что сезон в сентябре должен быть открыт4 июня 20203048
Андрей Лысиков откровенно говорит о личном: юности, жене, отцовстве, любви и о песнях, которые он больше не поет4 июня 20206310
Инна Кушнарева — о вышедшем в онлайн-прокат доке «Художница и вор», весьма вероятном кандидате на попадание в оскаровский шорт-лист4 июня 20202207
Литераторы о будущем3 июня 20203156