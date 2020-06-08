Фестиваль Chess & Jazz перенесли на осень

© Chess & Jazz

Третий фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz, который должен был пройти в июле в московском саду «Эрмитаж», перенесен на 11 и 12 сентября.

Как сообщают организаторы Chess & Jazz, все артисты, которые собирались выступить на фестивале, подтвердили свое участие. Это Джордан Ракей (Новая Зеландия/Австралия), Лианна Ла Хавас (Великобритания) и Леонид Агутин (Россия).

К ним присоединится джазовый коллектив из Великобритании Portico Quartet. На открытии фестиваля 11 сентября британские музыканты представят свою новую пластинку «Memory Streams».

Выступления остальных участников фестиваля пройдут 12 сентября.

Также сообщается, что все однодневные билеты на 24 и 25 июля будут действовать 12 сентября, абонементы — оба дня фестиваля, а билеты на 11 сентября (выступление Portico Quartet) продаются на сайте Chess & Jazz.















































































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