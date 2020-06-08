Начался поэтический онлайн-марафон к 80-летию Бродского

С июня по декабрь поэты, музыканты, художники, актеры, издатели, писатели, режиссеры из разных стран примут участие в некоммерческом проекте «Brodsky. I read.» – к 80-летию Иосифа Бродского они будут читать его стихи и выкладывать видеозаписи в интернет.

Проект учрежден петербургским издательством «Вита Нова» и арт-пространством «ДК Громов», он осуществляется при дружеском участии Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, издательства «Вита Нова» и при поддержке строительной компании Euroinvest Development.

Еженедельно на сайте «Brodsky. I read.» будут появляться короткие видео с чтением одного из стихотворений поэта.

Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать одно из стихотворений Иосифа Бродского и записать его чтение на любое устройство (от профессиональной камеры до телефона).

При записи чтения организаторы просят соблюдать горизонтальный кадр, и если читающий находится в каком-то интересном месте — на улице или в парке, на сцене театра или фоне дачного интерьера, запись в студии или в музейном зале — отразить это в кадре.

Марафон открыл режиссер, актер и драматург из Берлина Григорий Кофман. На сайте «Brodsky. I read.» размещено видео, на котором он читает стихотворение 1972 года «Одиссей Телемаку».

«Среди участников проекта поэты и музыканты, художники и актеры, издатели, писатели, режиссеры. Кто-то знал Бродского лично, большинство нет, чье-то творчество связано с наследием поэта, творчество большинства нет, кто-то живет в России, кто-то за рубежом. Для нас важно подчеркнуть: наследие Иосифа Бродского любимо и значимо для людей разных поколений и разных профессий, различной судьбы и различной биографии», — рассказывает автор идеи и куратор проекта, арт-директор «ДК Громов» Дмитрий Мильков.

«Думается, что проект также призван свидетельствовать о том, что даже в непростые времена мы можем сделать немало яркого, неожиданного и интересного, что наши связи (с культурой и друг с другом) не разорваны, что наша "самоизоляция" друг от друга (чем бы она ни была продиктована) весьма условна. Спасибо всем, откликнувшимся на нашу затею. Спасибо Фонду по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского. Жизнь продолжается!»



























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