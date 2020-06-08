Вручена премия «Лицей»

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6 июня в Москве состоялось награждение лауреатов ежегодной литературной премии «Лицей» для молодых писателей и поэтов.
Как сообщает передает ТАСС, церемония вручения премии состоялась на книжном фестивале «Красная площадь».
Список лауреатов четвертого сезона опубликован на сайте премии.
Номинация «Поэзия»:
Номинация «Проза»:
Спецпризы журнала «Юность» присуждены Вере Богдановой с формулировкой «за мастерское следование канонам жанра и свободу романного дыхания» и Марии Малиновской — «за драматичную достоверность изображения и всемирную отзывчивость».
Специальным призом издательства «Стеклограф» награжден поэт Дмитрий Ларионов: издательство напечатает его книгу.
В этом году из 2312 конкурсных работ совет экспертов премии отобрал в короткий список 20 произведений авторов из Вологды, Калининграда, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Петербурга, Томска, Москвы, Московской области, Черкесска, Алматы и Львова. Средний возраст финалистов — 30 лет.
Победителей премии «Лицей» определило жюри, в состав которого входили поэт Вера Полозкова, писатель, профессор НИУ ВШЭ Майя Кучерская, литературный агент Юлия Гумен, поэт Тимур Кибиров и председатель жюри — главный редактор журнала «Юность», писатель Сергей Шаргунов.
По его словам, финалистов четвертого сезона отличает «безоглядная смелость говорить о том, что другие умалчивают». В своих произведения, отметил председатель жюри, касались самых разных острых тем, включая современную школу, экзамены ЕГЭ, ОГЭ, истории о детях и приютах.
Премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов учреждена в 2017 году. На соискание премии принимаются романы, повести, сборники рассказов, а также поэтические произведения на русском языке, созданные авторами в возрасте от 15 до 35 лет. Общий призовой фонд премии — 4,8 млн рублей.
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