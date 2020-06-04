«Москва глазами инженера» возобновляет онлайн-экскурсии

© «Москва глазами инженера»

Сегодня, 4 июня, продолжатся онлайн-экскурсии по Москве, которые организует образовательный проект «Москва глазами инженера».

Пока ситуация с COVID-19 не позволяет всем нам вернуться к привычной жизни. Но одиночные прогулки уже разрешены, поэтому «Москва глазами инженера» возобновляет онлайн-экскурсии по Москве.

Экскурсии будут вести гиды проекта, а присоединиться к ним сможет любой желающий не выходя из комнаты с помощью онлайн-трансляций, которые «Москва глазами инженера» организует на своих страницах в соцсетях Facebook и «ВКонтакте» и на своем YouTube-канале.

Во время эфиров можно задавать вопросы в комментариях под трансляцией, и гид обязательно на них ответит. Записи экскурсий будут доступны в течение 12 часов после окончания эфира.

4 июня в 19:00 — «Красный Октябрь» с Андреем Клюевым

Легендарная фабрика «Красный Октябрь» была основана более 150 лет назад. Сейчас в краснокирпичных корпусах не производят сладости, но промышленная архитектура по-прежнему украшает Болотный остров. На онлайн-экскурсии вы узнаете историю «Красного Октября», рассмотрите в деталях фабричные здания, «заглянете» в эффектный подъезд конторского корпуса и увидите панораму Москвы с крыши шоколадного цеха.

Участники экскурсии узнают:

в чем секрет успеха молодого немецкого бизнесмена фон Эйнема, начавшего производить сладости в Москве в 1851 году;

почему промышленные комплексы строились в краснокирпичном стиле;

что такое «своды Монье» и чем еще интересен промышленный дизайн конца XIX века;

какие впечатляющие рекламные ходы использовали маркетологи прошлого.





7 июня в 15:00 — Особняк Смирнова с Сергеем Кузнецовым

Дом Смирнова на Тверском бульваре — пример гения Федора Шехтеля, создавшего для особняка в стиле ампир новый экстерьер и неординарный интерьер. Актуальный для того времени модерн проявился в фасаде здания, но внутри воссоздан не один стиль предыдущих столетий. На онлайн-экскурсии вас ждут эффектные интерьеры дома: готический кабинет, романская гостиная, огромный танцевальный египетский зал, а еще — передовые инженерные решения начала XX века.

Участники экскурсии узнают:

в чем выражается почерк Шехтеля в интерьерных решениях дома;

кем были хозяева особняка и как сложились их судьбы;

в чем заключается особенность каждого зала;

какое место занимает особняк в творчестве архитектора.

















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