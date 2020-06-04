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Сегодня, 4 июня, продолжатся онлайн-экскурсии по Москве, которые организует образовательный проект «Москва глазами инженера».
Пока ситуация с COVID-19 не позволяет всем нам вернуться к привычной жизни. Но одиночные прогулки уже разрешены, поэтому «Москва глазами инженера» возобновляет онлайн-экскурсии по Москве.
Экскурсии будут вести гиды проекта, а присоединиться к ним сможет любой желающий не выходя из комнаты с помощью онлайн-трансляций, которые «Москва глазами инженера» организует на своих страницах в соцсетях Facebook и «ВКонтакте» и на своем YouTube-канале.
Во время эфиров можно задавать вопросы в комментариях под трансляцией, и гид обязательно на них ответит. Записи экскурсий будут доступны в течение 12 часов после окончания эфира.
4 июня в 19:00 — «Красный Октябрь» с Андреем Клюевым
Легендарная фабрика «Красный Октябрь» была основана более 150 лет назад. Сейчас в краснокирпичных корпусах не производят сладости, но промышленная архитектура по-прежнему украшает Болотный остров. На онлайн-экскурсии вы узнаете историю «Красного Октября», рассмотрите в деталях фабричные здания, «заглянете» в эффектный подъезд конторского корпуса и увидите панораму Москвы с крыши шоколадного цеха.
Участники экскурсии узнают:
7 июня в 15:00 — Особняк Смирнова с Сергеем Кузнецовым
Дом Смирнова на Тверском бульваре — пример гения Федора Шехтеля, создавшего для особняка в стиле ампир новый экстерьер и неординарный интерьер. Актуальный для того времени модерн проявился в фасаде здания, но внутри воссоздан не один стиль предыдущих столетий. На онлайн-экскурсии вас ждут эффектные интерьеры дома: готический кабинет, романская гостиная, огромный танцевальный египетский зал, а еще — передовые инженерные решения начала XX века.
Участники экскурсии узнают:
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