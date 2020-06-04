Мариинский театр потерял миллиард рублей дохода из-за пандемии

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Более 1 млрд рублей дохода от продажи билетов недополучил с середины марта Мариинский театр, закрывшийся для публики в связи с ограничительными мерами, которые были введены в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сегодня, 4 июня, сообщил художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев на онлайн-форуме «#КУЛЬТУРАНАДОМ — Новая реальность», организованном на площадке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, передает ТАСС.

«Мы пострадали очень сильно от того, что произошло. Далеко за 1 млрд рублей наши потери только от непродажи билетов. Бюджет Мариинского театра — это 3 млрд рублей от продажи билетов в год, гастроли зарубежные — это еще 1 млрд рублей в год. Нас 5 тысяч человек, мы столкнулись с невероятной силы ударом по "здоровью" Мариинского театра», — рассказал Гергиев.

Он добавил, что артисты театра стараются максимально эффективно использовать время пандемии и работают над новой программой, в которую войдут более 20 оперных спектаклей.

С 19 марта Мариинский театр ведет онлайн-показы спектаклей и концертов на сайте mariinsky.tv и на своих страницах в соцсетях. Также спектакли и концерты театра показывают мультимедийный сервис Okko и международный культурный проект «Русские сезоны». По словам руководителя Мариинки, трансляции пользуются большим успехом.

«Сегодня мы остановились на цифре 72 млн посетивших, — сказал Гергиев. — Это большая цифра для любого учреждения в мире. Мне кажется это самым отрадным фактом, что уже более 60 млн из этих 72 млн — россияне».































































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