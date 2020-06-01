«Эшколот» и Институт Сервантеса начинают курс медленного чтения Ибн Габироля

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С 3 по 24 июня культурно-образовательный проект «Эшколот» совместно с Институтом Сервантеса в Москве организует онлайн-курс медленного чтения поэта и философа XI века Ибн Габироля.
Как сообщает сайт проекта «Эшколот», курс под названием «Поверх барьеров» состоит из четырех семинаров, которые пройдут 3, 10, 17 и 24 июня. На каждом из них будет разобрано по одному стихотворению Ибн Габироля.
Начало семинаров в 20:00, регистрация — здесь.
Шломо бен Иехуда ибн Гвироль (ок. 1021–1058) прожил недолгую и нелегкую жизнь, но оставил обширный корпус трактатов и стихов. Ценность его поэзии – универсальная и вневременная. Однако, чтобы воспринять и оценить его творчество, современному читателю необходимо понять, как мыслили люди того времени, и что они считали прекрасным.
Преодоление этого барьера – главная цель курса медленного чтения израильского переводчика Шломо Крола и филолога-востоковеда Семена Парижского (Институт стран Азии и Африки МГУ).
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