InLiberty запускает новый курс Линор Горалик

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11 июня состоится первое занятие онлайн-курса Линор Горалик «Практический гид по маркетингу в меняющемся мире», который организует просветительский проект InLiberty.
«Пандемия, карантин и кризис изменили многие наши привычки и предпочтения, не говоря уже о наших доходах, и преподали нам несколько важных уроков о том, насколько динамичными, непредсказуемыми и жесткими бывают социальные и рыночные ситуации, — говорится в сообщении на сайте InLiberty. — Как учитывать эти изменения в сегодняшней маркетинговой работе и в долгосрочных маркетинговых планах? Как не потерять свою аудиторию — и получить шанс вырасти, когда ресурсов и у бренда, и у аудитории может оказаться меньше, чем прежде?»
Слушатели курса научатся:
Занятия курса будут проходить с 16:00 по 18:00 на платформе Zoom. Каждое из них рассчитано на участие не более 30 человек.
Расписание:
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