InLiberty запускает новый курс Линор Горалик

11 июня состоится первое занятие онлайн-курса Линор Горалик «Практический гид по маркетингу в меняющемся мире», который организует просветительский проект InLiberty.

«Пандемия, карантин и кризис изменили многие наши привычки и предпочтения, не говоря уже о наших доходах, и преподали нам несколько важных уроков о том, насколько динамичными, непредсказуемыми и жесткими бывают социальные и рыночные ситуации, — говорится в сообщении на сайте InLiberty. — Как учитывать эти изменения в сегодняшней маркетинговой работе и в долгосрочных маркетинговых планах? Как не потерять свою аудиторию — и получить шанс вырасти, когда ресурсов и у бренда, и у аудитории может оказаться меньше, чем прежде?»

Слушатели курса научатся:

понимать и учитывать происходящие изменения в своей стратегии;

быть заметным онлайн, когда онлайн стало всё, — и не списывать оффлайн со счетов;

добиваться результата, используя низкобюджетные методы.



Занятия курса будут проходить с 16:00 по 18:00 на платформе Zoom. Каждое из них рассчитано на участие не более 30 человек.

Расписание:

11 июня — Уроки «корономаркетинга» — и как адаптировать их к нормальной жизни

18 июля — Как работать с аудиторией, которая экономит деньги?

25 июня — Как развивать онлайн в новое время?





































































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