Московская и Петербургская школы нового кино проведут бесплатный онлайн-лекторий

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С 4 по 8 июня российские и зарубежные кинематографисты примут участие в бесплатном онлайн-лектории «Кинематограф – искусство военное», организованном Московской и Петербургской школами нового кино.
Лекции будут транслироваться в фейсбуке одновременно на страницах Московской школы нового кино и Петебрургской школы нового кино. Начало всех лекции — в 19:00.
Программа:
Модератор — кинокритик Зинаида Пронченко.
Лекторы:
Бакур Бакурадзе — кинорежиссер, преподаватель Московской школы нового кино. Автор фильмов «Шультес» (2008), «Охотник» (2010), «Брат Дэян» (2015).
Дмитрий Мамулия — кинорежиссер, художественный руководитель Московской и Петербургской школ нового кино. Автор фильмов «Другое небо» (2010), «Преступный человек» (2019).
Альберт Серра — испанский (каталонский) кинорежиссер, один из наиболее самобытных режиссеров современного кино. Яркий представитель направления «новое религиозное кино». Автор выдающихся фильмов «История моей смерти» (2013), «Смерть Людовика XIV» (2016), «Свобода» (2019).
Карлос М. Кинтела — кубинский кинорежиссер. Автор фильмов «Бассейн» (2011), «Проект века» (2015).
Фред Келемен — немецкий режиссер, кинооператор, театральный постановщик. Ведущий преподаватель Московской школы нового кино, Немецкой академии кино и телевидения DFFB и film.factory Белы Тарра в Сараево. Мастер авторской лаборатории в МШНК. Обладатель четырех премий Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).
Оливер Лаше – испанский кинорежиссер. Автор фильмов «Все вы капитаны» (2010), «Мимозы» (2016), «И придет огонь» (2019). Последний фильм удостоен приза жюри в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019.
Как сообщают организаторы, онлайн-лекторий приурочен к новому набору на 2020/2021 учебный год, в международной программе которого на осень 2020 года запланированы воркшопы выдающихся иностранных мастеров для студентов Московской и Петербургской школ нового кино.
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