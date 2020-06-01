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Московская и Петербургская школы нового кино проведут бесплатный онлайн-лекторий

News_detailed_pictureАльберт Серра на кинофестивале Viennale. Вена, октябрь 2019 года© FilmFestivalViennale / YouTube

С 4 по 8 июня российские и зарубежные кинематографисты примут участие в бесплатном онлайн-лектории «Кинематограф – искусство военное», организованном Московской и Петербургской школами нового кино.

Лекции будут транслироваться в фейсбуке одновременно на страницах Московской школы нового кино и Петебрургской школы нового кино. Начало всех лекции — в 19:00.

Программа:

  • 4 июня — лекция Бакура Бакурадзе и Дмитрия Мамулии «Герой нашего времени: чужой, другой, пария?»
  • 5 июня — лекция Альберта Серры «Свобода»
  • 6 июня — лекция Карлоса М. Кинтелы «Три фильма — три разных ритуала»
  • 7 июня — лекция Фреда Келемена «А дальше ничего, только плотная и темная структура самого фильма»
  • 8 июня — лекция Оливера Лаше «Кинематограф — искусство подчинения»

Модератор — кинокритик Зинаида Пронченко.


Лекторы:

  • Бакур Бакурадзе — кинорежиссер, преподаватель Московской школы нового кино. Автор фильмов «Шультес» (2008), «Охотник» (2010), «Брат Дэян» (2015).

  • Дмитрий Мамулия — кинорежиссер, художественный руководитель Московской и Петербургской школ нового кино. Автор фильмов «Другое небо» (2010), «Преступный человек» (2019).

  • Альберт Серра — испанский (каталонский) кинорежиссер, один из наиболее самобытных режиссеров современного кино. Яркий представитель направления «новое религиозное кино». Автор выдающихся фильмов «История моей смерти» (2013), «Смерть Людовика XIV» (2016), «Свобода» (2019).

  • Карлос М. Кинтела — кубинский кинорежиссер. Автор фильмов «Бассейн» (2011), «Проект века» (2015).

  • Фред Келемен — немецкий режиссер, кинооператор, театральный постановщик. Ведущий преподаватель Московской школы нового кино, Немецкой академии кино и телевидения DFFB и film.factory Белы Тарра в Сараево. Мастер авторской лаборатории в МШНК. Обладатель четырех премий Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

  • Оливер Лаше – испанский кинорежиссер. Автор фильмов «Все вы капитаны» (2010), «Мимозы» (2016), «И придет огонь» (2019). Последний фильм удостоен приза жюри в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019.


Как сообщают организаторы, онлайн-лекторий приурочен к новому набору на 2020/2021 учебный год, в международной программе которого на осень 2020 года запланированы воркшопы выдающихся иностранных мастеров для студентов Московской и Петербургской школ нового кино.




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