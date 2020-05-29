Названы все участники благотворительного фестиваля «Редкие виды»

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Сегодня, 29 мая, стали известны все участники онлайн-фестиваля «Редкие виды», все вырученные средства от которого пойдут на поддержку независимого книжного бизнеса в России и его восстановление после пандемии.
Организаторы фестиваля — независимые книжные магазины «Все свободны» (Петербург), «Маршак» (Москва), «Пиотровский» (Екатеринбург-Пермь), «Порядок слов» (Петербург) и «Смена» (Казань).
Трансляция фестиваля пройдет 31 мая с 13:00 до 23:00 на сайте musicforbooks.ru.
Расписание:
13:00 — 15:00
15:00 — 17:00
17:00 — 19:00
19:00 — 21:00
21:00 — 23:00
00:00 - 02:00
Впервые пять книжных магазинов разработали лимитированную коллекцию совместного мерча. На сайте фестиваля можно купить футболку, сумку или набор стикеров, разработанных дизайнерами «Редких видов» Анной Наумовой и Кириллом Благодатских. Все вырученные средства также пойдут на поддержку книжных магазинов. Покупку можно будет получить в любом из пяти магазинов или заказать с доставкой по почте.
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