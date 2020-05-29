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Названы все участники благотворительного фестиваля «Редкие виды»

News_detailed_picture© musicforbooks.ru

Сегодня, 29 мая, стали известны все участники онлайн-фестиваля «Редкие виды», все вырученные средства от которого пойдут на поддержку независимого книжного бизнеса в России и его восстановление после пандемии.

Организаторы фестиваля — независимые книжные магазины «Все свободны» (Петербург), «Маршак» (Москва), «Пиотровский» (Екатеринбург-Пермь), «Порядок слов» (Петербург) и «Смена» (Казань).

Трансляция фестиваля пройдет 31 мая с 13:00 до 23:00 на сайте musicforbooks.ru.

Расписание:

13:00 — 15:00

  • Найк Борзов
  • Gnoomes
  • Sirotkin
  • «Арсений Креститель»
  • Вера Полозкова

    Ведущие: Анна Наринская, журналист и литературный критик; Сергей Карпов («Маршак»)


15:00 — 17:00

  • Пахом
  • Harajiev Smokes Virginia
  • Сергей Старостин, Ольга Лапшина, Мария Лапшина
  • Jars
  • «Позоры»

    Ведущие: Феликс Сандалов, музыкальный критик, главный редактор издательства Individuum; Кирилл Маевский («Смена»)


17:00 — 19:00

  • Алексей Борисов
  • Леха Никонов
  • Спасибо
  • Андрей Котов (Сирин)

    Ведущие: Алексей Мунипов, музыкальный журналист; Михаил Мальцев («Пиотровский»)


19:00 — 21:00

  • Борис Гребенщиков
  • Александр Кушнир
  • Алексей Паперный
  • «Хадн дадн»
  • Псой Короленко
  • «Тима ищет свет»
  • Рената Литвинова

    Ведущие: Галина Юзефович, литературный критик; Константин Шавловский («Порядок слов»)


21:00 — 23:00

  • Евгений Федоров (Tequilajazzz)
  • Илья Мазо
  • «Увула»
  • «Шумные и угрожающие выходки»

    Ведущие: Денис Бояринов, музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU; Любовь Беляцкая («Все свободны»)


00:00 - 02:00

  • «Альянс»
  • Маша Макарова
  • Алексей Вишня
  • «Старость»
  • Сiроп & ducя (Минск)
  • EPIFANIA (Владимир Епифанцев)
  • Сергей Жариков

    Ведущие: Александр Кушнир, журналист, музыкальный продюсер, автор книг о советской и российской музыке; Александра Ахмадщина и Дарья Ширяева, кураторы книжного фестиваля «Ревизия» в Новой Голландии.

Впервые пять книжных магазинов разработали лимитированную коллекцию совместного мерча. На сайте фестиваля можно купить футболку, сумку или набор стикеров, разработанных дизайнерами «Редких видов» Анной Наумовой и Кириллом Благодатских. Все вырученные средства также пойдут на поддержку книжных магазинов. Покупку можно будет получить в любом из пяти магазинов или заказать с доставкой по почте.


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