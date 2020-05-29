Названы все участники благотворительного фестиваля «Редкие виды»

Сегодня, 29 мая, стали известны все участники онлайн-фестиваля «Редкие виды», все вырученные средства от которого пойдут на поддержку независимого книжного бизнеса в России и его восстановление после пандемии.

Организаторы фестиваля — независимые книжные магазины «Все свободны» (Петербург), «Маршак» (Москва), «Пиотровский» (Екатеринбург-Пермь), «Порядок слов» (Петербург) и «Смена» (Казань).

Трансляция фестиваля пройдет 31 мая с 13:00 до 23:00 на сайте musicforbooks.ru.

Расписание:

13:00 — 15:00

Найк Борзов

Gnoomes

Sirotkin

«Арсений Креститель»

Вера Полозкова



Ведущие: Анна Наринская, журналист и литературный критик; Сергей Карпов («Маршак»)



15:00 — 17:00

Пахом

Harajiev Smokes Virginia

Сергей Старостин, Ольга Лапшина, Мария Лапшина

Jars

«Позоры»



Ведущие: Феликс Сандалов, музыкальный критик, главный редактор издательства Individuum; Кирилл Маевский («Смена»)



17:00 — 19:00

Алексей Борисов

Леха Никонов

Спасибо

Андрей Котов (Сирин)



Ведущие: Алексей Мунипов, музыкальный журналист; Михаил Мальцев («Пиотровский»)



19:00 — 21:00

Борис Гребенщиков

Александр Кушнир

Алексей Паперный

«Хадн дадн»

Псой Короленко

«Тима ищет свет»

Рената Литвинова



Ведущие: Галина Юзефович, литературный критик; Константин Шавловский («Порядок слов»)



21:00 — 23:00

Евгений Федоров (Tequilajazzz)

Илья Мазо

«Увула»

«Шумные и угрожающие выходки»



Ведущие: Денис Бояринов, музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU; Любовь Беляцкая («Все свободны»)



00:00 - 02:00

«Альянс»

Маша Макарова

Алексей Вишня

«Старость»

Сiроп & ducя (Минск)

EPIFANIA (Владимир Епифанцев)

Сергей Жариков



Ведущие: Александр Кушнир, журналист, музыкальный продюсер, автор книг о советской и российской музыке; Александра Ахмадщина и Дарья Ширяева, кураторы книжного фестиваля «Ревизия» в Новой Голландии.

Впервые пять книжных магазинов разработали лимитированную коллекцию совместного мерча. На сайте фестиваля можно купить футболку, сумку или набор стикеров, разработанных дизайнерами «Редких видов» Анной Наумовой и Кириллом Благодатских. Все вырученные средства также пойдут на поддержку книжных магазинов. Покупку можно будет получить в любом из пяти магазинов или заказать с доставкой по почте.







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