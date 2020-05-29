Центр Вознесенского организует онлайн-встречу с Рои Хеном

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2 июня на платформе Zoom состоится встреча с израильским драматургом, писателем и переводчиком Рои Хеном, организованная Центром Вознесенского совместно с Посольством Израиля в России.
Начало в 19:30, регистрация — здесь.
Рои Хен — прозаик и драматург, автор пьес и инсценировок по Меиру Шалеву, Башевису Зингеру и Шолому Алейхему, официальный драматург тель-авивского театра «Гешер». Пьесы Хена идут во многих театрах Израиля и за рубежом, в том числе в России. На родине он также известен как переводчик Чехова, Достоевского, Пушкина и Шаламова и один из главных пропагандистов русской культуры.
Творчество писателя затрагивает тему еврейского мифа и вопросы самоопределения. Его проза и пьесы сотканы из многоязычия израильской жизни, эмиграции и дыхания города. Типичный герой Хена — человек вне социума; как, например, главный романа «Души», сорокалетний Гриша, живущий в Яффо с матерью, репатрианткой из России.
На встрече 2 июня театральный куратор Центра Вознесенского Юлия Гирба поговорит с Рои Хеном о его последнем романе, пьесах «Кто со мной», «Я, Дон Кихот» и «Диббук» и постановках по ним, эмпатии, театре на карантине и «самоизоляции» внутри себя, отличающей его героев.
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