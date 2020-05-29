Фильм MusicAeterna расскажет о переживании «ситуации замершего времени»

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31 мая MusicAeterna представит документальный фильм «Plan B» о работе оркестра и хора в последние дни перед локдауном и опыте переживания художником «ситуации замершего времени». Авторы идеи фильма – дирижер Теодор Курентзис и режиссер Сергей Нурмамед.
Как сообщает пресс-служба MusicAeterna, премьера фильма «Plan B» состоится в 14:00 на онлайн-платформе musicaeterna.org. Сейчас на ней можно посмотреть его тизер.
В этом году MusicAeterna и Теодор Курентзис должны были исполнить полный цикл симфоний Бетховена на фестивале в Бонне, а затем выступить с этой программой в Вене, Люцерне, Сеуле и Токио. До последнего момента — введения режима самоизоляции в России — оркестр и хор продолжали репетировать в петербургском «Доме радио». Основой фильма стали кадры последнего дня репетиции, на которых музыканты исполняют финал Девятой симфонии. Также в фильме приняли участие приглашенные музыканты и солисты, которые уже в те дни оказались отрезаны от оркестра.
«Plan B» — это своего рода попытка осмысления художниками нового жизненного и творческого опыта, это панорама изменившейся действительности и связанных с ней переживаний. Это размышления о себе, о близких, об энергии жизни и уязвимости, о красоте и одиночестве в уникальной ситуации замершего времени, в редкий момент тишины.
Своими мыслями и чувствами делятся Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, Марина Абрамович, Саша Вальц, Хельмут Лахенманн, Ален Платель, FM Einheit, Лилия Бурдинская, Маттиас Наске, Йохен Зандинг, Теодор Курентзис.
«Путь через центр экрана к себе в уникальный момент времени, — говорит режиссер, соавтор идеи фильма Сергей Нурмамед. — Момент, дающий щедрую возможность задуматься о тех, кто создавал тебя Любовью. Дорога сквозь чувства миллионов, радиошум и тишину, континенты и музыку, по направлению взгляда, куда смотрят, не открывая глаз. В естественном от природы танце внутреннего спокойствия и ясного внимания, люби и будь любим. Ничего не бойся, ты — вечный».
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