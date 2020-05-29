«Москино» показывает классику немого кино, озвученную современными музыкантами

Кадр из фильма Жорж Мельеса «Путешествие на Луну» (1902) © «Москино»

На сайте сети «Москино» начались показы фильмов Ман Рэя, Александра Довженко и Жоржа Мельеса в звуковом оформлении, созданном современными российскими музыкантами.

Фильмы Ман Рэя «Оставьте меня в покое» (1927), «Морская звезда» (1928) и «Мистерия замка костей» (1929) переозвучили студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Кураторы: Hmot (Стас Шарифуллин), Никита Бугаев и Flaty.

Саундтреки к фильмам Александра Довженко «Арсенал» (1928) и «Земля» (1930) впервые исполнили вживую Holy palms (Павел Еремеев) и Jekka (Евгения Недосекина) в кинотеатрах «Москино» в 2019 году. Теперь их можно посмотреть онлайн.

При озвучании фильмов Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну» (1902) и «Невероятное путешествие» (1904) Никита Бугаев и дуэт Impossible Territories (Klammklang) использовали техники авангардистов прошлого, приемы «конкретной» и «акусматической» музыки. Премьера созданных ими саундтреков состоялась в середине мая на фестивале Telling Stories.

Кроме того, с 8 июня на сайте «Москино» можно будет посмотреть немой фильм Майи Дерен и Александра Хэммида «Личная жизнь кота» (1947), озвученный в условиях самоизоляции учениками Лицея НИУ ВШЭ. Для работы были использованы техники конкретной музыки и звуковые характеристики предметов, окружающих нас каждый день.



































































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