На Петровке задерживают журналистов

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Сегодня, 28 мая, у здания Главного управления МВД на Петровке в центре Москвы полиция задерживает журналистов, которые проводят одиночные пикеты в знак солидарности с арестованным на 15 суток журналистом и муниципальным депутатом Ильей Азаром.
Как сообщает «Медиазона», на 16:50 мск задержаны журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, главный редактор медиа «Такие дела» Анастасия Лотарева и фотограф Виктория Ивлева.
Задержанных журналистов отвозят в Тверское ОВД.
Сегодня утром Илья Азар был арестован на 15 суток за одиночный пикет в поддержку администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, на которого завели два уголовных дела.
Тверской районный суд Москвы признал Азара виновным в повторным нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), посчитав одиночный пикет публичным мероприятием, проведение которого запрещено во время пандемии коронавируса COVID-19.
Муниципальные депутаты района Хамовники потребовали освободить Илью Азара из-под ареста. Их обращение публикует «Медуза»:
«Мы считаем этот арест незаконным: проведение одиночных пикетов не требует согласования с властями. Илья не нарушил никаких законов, находился на пикете в маске и перчатках, не подвергал риску здоровье прохожих. Очевидно, что арест Ильи связан исключительно с его политическими взглядами и активной публичной деятельностью по защите прав граждан России на свободу слова и собраний. Мы, депутаты Хамовников, полностью поддерживаем Илью в этой борьбе».
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