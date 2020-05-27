Театр «Практика» выпустит спектакли, выбранные зрителями

© Театр «Практика»

Московский театр «Практика» запустил проект «Практика сотворчества» — для постановки и показа в интернете выбраны три новых спектакля, за которые проголосовали зрители.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра «Практика» Марию Никитину.

«Необходимость приостановить показ спектаклей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции диктует театрам новые условия жизни. Для "Практики" это послужило импульсом для возникновения новой инициативы: сделать процесс подготовки спектакля открытым для людей вне театра. Мы подумали: а что если сами зрители будут решать, каким должен быть следующий проект, который мы назвали "Практика сотворчества"», — рассказала Никитина.

Зрителям предложили выбрать пьесу, актерский состав и режиссера будущего спектакля из списка, в который были включены 6 пьес, 28 актеров и 11 режиссеров.

К голосованию, проходившему на YouTube-канале театра «Практика», актеры и режиссеры записали короткие видеоролики, пьесы представили художественный руководитель театра Марина Брусникина, театроведаы Павел Руднев, Анна Банасюкевич, Анна Ильдатова, Алексей Киселев и поэт Феликс Сандалов.

Итоги проекта «Практика сотворчества» 26 мая были представлены на сайте театра. Первые три места по количеству зрительских голосов заняли:

«Урожай» по пьесе Павла Пряжко

Режиссер — Никита Бетехтин, в ролях — Артем Быстров, Надежда Лумпова, Сергей Карабань, Марина Васильева

Режиссер — Никита Бетехтин, в ролях — Артем Быстров, Надежда Лумпова, Сергей Карабань, Марина Васильева «Три сестры. Финал» по пьесе Чехова

Режиссер — Михаил Рахлин, в ролях — Нелли Уварова, Марьяна Спивак, Юлия Хлынина, Алексей Золотовицкий, Анатолий Белый, Евгений Стычкин, Вениамин Смехов

Режиссер — Михаил Рахлин, в ролях — Нелли Уварова, Марьяна Спивак, Юлия Хлынина, Алексей Золотовицкий, Анатолий Белый, Евгений Стычкин, Вениамин Смехов «Гамлет. Начало» по пьесе Шекспира

Режиссер — Талгат Баталов, в ролях — Никита Ковтунов, Вениамин Смехов, Елена Махова, Николай Фоменко, Стася Милославская, Максим Виторган



Видеопроекты будут показаны на YouTube-канале «Практики», а также на сайте The Blueprint в рамках инициативы #КультураЖиви.







































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