Театр «Практика» выпустит спектакли, выбранные зрителями

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Московский театр «Практика» запустил проект «Практика сотворчества» — для постановки и показа в интернете выбраны три новых спектакля, за которые проголосовали зрители.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра «Практика» Марию Никитину.
«Необходимость приостановить показ спектаклей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции диктует театрам новые условия жизни. Для "Практики" это послужило импульсом для возникновения новой инициативы: сделать процесс подготовки спектакля открытым для людей вне театра. Мы подумали: а что если сами зрители будут решать, каким должен быть следующий проект, который мы назвали "Практика сотворчества"», — рассказала Никитина.
Зрителям предложили выбрать пьесу, актерский состав и режиссера будущего спектакля из списка, в который были включены 6 пьес, 28 актеров и 11 режиссеров.
К голосованию, проходившему на YouTube-канале театра «Практика», актеры и режиссеры записали короткие видеоролики, пьесы представили художественный руководитель театра Марина Брусникина, театроведаы Павел Руднев, Анна Банасюкевич, Анна Ильдатова, Алексей Киселев и поэт Феликс Сандалов.
Итоги проекта «Практика сотворчества» 26 мая были представлены на сайте театра. Первые три места по количеству зрительских голосов заняли:
Видеопроекты будут показаны на YouTube-канале «Практики», а также на сайте The Blueprint в рамках инициативы #КультураЖиви.
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