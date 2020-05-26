«Эшколот» покажет спектакль по хасидским рассказам

© «Эшколот»

31 мая культурно-просветительский проект «Эшколот» представит вторую часть театрального проекта режиссера Андрея Сильвестрова и философа Ури Гершовича «Сипурим-шпиль».

Премьера первой части проекта в формате актерской читки хасидских рассказов с комментариями Ури Гершовича состоялась в конце 2019 года на сцене «Театра.doc» (запись можно посмотреть здесь).

Вторая часть будет представлена в новом формате онлайн-спектакля.

Начало в 18:00. Для просмотра необходимо пройти регистрацию, указав адрес электронной почты, на который будут высланы ссылки на ссылки на Zoom, Facebook и YouTube.

Как сообщает сайт проекта «Эшколот», темы рассказов «Сипурим-шпиля II» будут связаны с онлайн-формой, превращая действие не только в увлекательное путешествие по хасидской мудрости, но и в актуальное художественное высказывание.

В ролях — Вениамин Смехов, Юлия Ауг, Ксения Орлова, Григорий Гандлевский. Музыкальную среду спектакля создали Алексей Наджаров и Григорий Сандомирский, художник-постановщик — Степан Лукьянов.

Действие разворачивается между театром и сказанием, драмой и лекцией, традицией и инновацией. Зритель увидит, как с помощью чтения-игры раскрывается смысл хасидских рассказов. Механизм происходящего, будет «вскрывать» комментарий Ури Гершовича, комментарий станет частью действия, главной пружиной, превращающей короткий рассказ в поэтическое переживание — чудо.

Ури Гершович: «Хасидский рассказ представляет собой особый жанр, сочетающий традиционные, восходящие к талмудической литературе элементы с новизной формы. Очень простые, на первый взгляд, истории на деле являются многослойными, изобилующими отсылками и аллюзиями. С одной стороны, эти тексты сопротивляются литературности и драматургии, с другой – как бы заигрывают с ними. Эти особенности хасидского рассказа серьезно осложняют неподготовленному читателю встречу с ним. Наш проект представляет собой попытку выработать формат подачи хасидских рассказов, который позволил бы войти в их мир любому слушателю. Этот формат задуман как «прохождение между» разноплановыми медиа. Театрализованная постановка противопоказана хасидскому рассказу, так же как противопоказан ему и форма лекции. Однако, сочетание театральной читки с комментариямимогут обеспечить нужный эффект».







































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