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28 мая дискуссия о том, как переживает кризис индустрия компьютерных игр в ЕС и России, завершит цикл мероприятий «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?», который организуют Представительство Европейского Союза в России, Шанинка и Фонд имени Фридриха Эберта в РФ.
Начало в 19:00, встреча пройдет в Zoom на английском и русском языках с синхронным переводом. Для участия необходимо зарегистроваться на сайте Шанинки.
Тема дискуссии: «Индустрия компьютерных игр в пандемию: неожиданный рост, неочевидные потери и солидарность с пострадавшими. Как геймдев в Румынии и России переживает карантин».
Не все креативные индустрии пострадали от пандемии в одинаковой степени. Так, мировые продажи в индустрии компьютерных игр — самой быстрорастущей креативной отрасли - переживают небывалый рост. Это объяснимо — в самоизоляции игры стали одним из способов отвлечься от стресса на фоне происходящих событий.
Но всё ли так однозначно? В конце апреля газета The New York Times обратила внимание на то, что рост продаж во время пандемии в геймдеве сопровождается заметным падением производства. Локдаун и самоизоляция настолько усложнили работу команд, что многие компании не справляются с дедлайнами и поставленными задачами.
Также геймдев не остается в стороне от происходящих событий, инициируя благотворительные и просветительские проекты, призванные помочь наиболее пострадавшим группам.
Как индустрия компьютерных игр в ЕС и России переживает кризис? Компенсирует ли краткосрочный рост оборотов негативное влияние локдауна на производство? Какой вклад в борьбу с пандемией вносят игровые технологии?
Об этом расскажут:
Андрей Истрате, куратор школы игровой разработки GameDev Academy в Бухаресте и советник совета директоров Румынской ассоциации разработчиков компьютерных игр, один из главных популяризаторов геймдева в Румынии. В начале мая он стал инициатором антикризисного проекта «Jam de Casă» — благотворительного игрового онлайн-хакатона в пользу врачей, работающих с коронавирусом в Румынии. Донорами проекта выступили крупные компании-разработчики игр.
Елена Григорян, директор по маркетингу MY.GAMES — международного игрового бренда (входит в состав Mail.ru Group), лидера восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Компания объединяет 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азиатских странах, более 1800 сотрудников и 13 внутренних студий разработки. MY.GAMES создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Всего в играх MY.GAMES зарегистрированы более 605 млн игроков по всему миру. Команда бренда недавно провела исследование по влиянию пандемии на ПК-геймеров. MY.GAMES также присоединился к международной кампании «Play Apart Together», в которую вошли ведущие компании игровой индустрии, а также запустили свою собственную кампанию #ИграемДома, которую поддержали несколько сотен тысяч игроков.
Модератором дискуссии выступит Светлана Негробова, менеджер по связям с индустрией школы игровой разработки Scream School.
Дискуссия проходит при информационный поддержке Агенства «Творческие индустрии» и Школы игровой разработки Scream School
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