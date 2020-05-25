Музей архитектуры готовит онлайн-лекции о Москве и Переславле-Залесском

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С 27 по 30 мая Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представит на платформе Zoom лекции о Москве эпохи модерна, о Спасском соборе в Переславле-Залесском и о московских гаражах, построенных Константином Мельниковым.
Лекции начинаются в 20:00, для того, чтобы их посмотреть, необходима предварительная регистрация.
27 мая — Москва эпохи модерна
Рубеж XIX — XX веков — яркий период в архитектурной истории Москвы, памятники которого украшают улицы города и по сей день. Однако модерн — это не только нарядный фасад со скульптурным декором. Это новый подход к организации пространства, новые строительные технологии, инженерные решения, открывшие архитекторам огромные возможности реализации своих идей. Лекция посвящена понятию стиля, истории его появления и этапам формирования в Москве.
Лектор: Анна Кистанова — искусствовед, специалист по архитектуре рубежа XIX — XX веков, главный хранитель Музея Константина и Виктора Мельниковых (филиала Музея архитектуры).
29 мая — Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском
На лекции речь пойдет о происхождении новой архитектурной традиции, характерных чертах первых белокаменных храмов и архитектурных особенностях одного из ключевых памятников эпохи — Спасского собора — свидетеля русской истории XII века.
Лектор: Юлия Ратомская — искусствовед, ученый секретарь Музея архитектуры, специалист по древнерусской архитектуре и архитектуре Византии.
30 мая — Москва Константина Мельникова
Гаражи, построенные по проектам Константина Мельникова, являются яркими примерами советской архитектуры 1920-х — 1930-х годов и представляют собой отдельную и очень важную часть наследия архитектора. Мельников внес большой вклад в формирование относительного нового типа зданий, показывая, что одна и та же функция может быть выражена в разных объёмно-пространственных формах. Мельников построил четыре гаража в Москве, каждый из которых имеет свой неповторимый образ. На лекции можно будет узнать, как Константин Мельников работал с пространством, о его новаторских решениях и о том, что происходило со зданиями на протяжении 70 лет.
Лектор: Дина Сахно — искусствовед, научный сотрудник Музея Константина и Виктора Мельниковых (филиала Музея архитектуры).
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