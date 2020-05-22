Борис Гребенщиков выступит на онлайн-марафоне в поддержку книжных магазинов

© Борис Гребенщиков / YouTube

31 мая состоится благотворительный фестиваль «Редкие виды» – десятичасовой онлайн-марафон, все вырученные средства от которого пойдут на поддержку независимого книжного бизнеса в России и его восстановление после пандемии. Среди участников акции Борис Гребенщиков, Рената Литвинова, Вера Полозкова и Псой Короленко.

Трансляция онлайн-марафона пройдет с 13:00 до 23:00 на сайте musicforbooks.ru.

На фестивале также выступят Андрей Котов (Сирин), Сергей Старостин, Ольга Лапшина, Мария Лапшина, Евгений Федоров (Tequilajazz) Найк Борзов, Леха Никонов, Алексей Борисов, Пахом, «Арсений Креститель», Sirotkin, «Увула», «Спасибо», Jars, «Позоры», Harajiev Smokes Virginia, «Шумные и угрожающие выходки», Илья Мазо и «Хадн дадн».

Фестиваль «Редкие виды» организуют пять независимых книжных магазинов: «Все свободны» (Петербург), «Маршак» (Москва), «Пиотровский» (Екатеринбург-Пермь), «Порядок слов» (Петербург) и «Смена» (Казань). Все они уже больше двух месяцев закрыты из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ведущие фестиваля:

музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов;

музыкальный журналист и редактор Алексей Мунипов;

журналист и литературный критик Анна Наринская;

музыкальный критик, главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов;

литературный критик Галина Юзефович.

Соведущими фестиваля будут представители независимых книжных магазинов: Любовь Беляцкая («Все свободны»), Кирилл Маевский («Смена»), Михаил Мальцев («Пиотровский»), Сергей Карпов («Маршак») и Константин Шавловский («Порядок слов»).

«Мы, как и все, любим музыку, мы продаем хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают. Наконец, мы умеем не только продавать книги, но и делаем классные события, поэтому среди наших друзей много артистов, а "Смена" в Казани и "Порядок слов" в Санкт-Петербурге даже проводят свои локальные музыкальные события и фестивали. А еще нам кажется, что музыка и книги лучше всего объединяют людей и помогают вместе преодолеть любые обстоятельства», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.

«О том, что нам сегодня нужна помощь, легко забыть в общем потоке плохих новостей, — пишут они. — Мы хорошо понимаем это, и поэтому напоминаем о себе тем, кому наше существование так же важно, как и нам самим. А еще мы хотим, чтобы это странное и сложное время не просто закончилось восстановлением работы книжных магазинов, но и запомнилось событием, которое мы коллективно организуем».































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