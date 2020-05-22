Борис Гребенщиков выступит на онлайн-марафоне в поддержку книжных магазинов

Фестиваль Ecocup Green Talks: полное расписание
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?22 мая 20206634
31 мая состоится благотворительный фестиваль «Редкие виды» – десятичасовой онлайн-марафон, все вырученные средства от которого пойдут на поддержку независимого книжного бизнеса в России и его восстановление после пандемии. Среди участников акции Борис Гребенщиков, Рената Литвинова, Вера Полозкова и Псой Короленко.
Трансляция онлайн-марафона пройдет с 13:00 до 23:00 на сайте musicforbooks.ru.
На фестивале также выступят Андрей Котов (Сирин), Сергей Старостин, Ольга Лапшина, Мария Лапшина, Евгений Федоров (Tequilajazz) Найк Борзов, Леха Никонов, Алексей Борисов, Пахом, «Арсений Креститель», Sirotkin, «Увула», «Спасибо», Jars, «Позоры», Harajiev Smokes Virginia, «Шумные и угрожающие выходки», Илья Мазо и «Хадн дадн».
Фестиваль «Редкие виды» организуют пять независимых книжных магазинов: «Все свободны» (Петербург), «Маршак» (Москва), «Пиотровский» (Екатеринбург-Пермь), «Порядок слов» (Петербург) и «Смена» (Казань). Все они уже больше двух месяцев закрыты из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Ведущие фестиваля:
Соведущими фестиваля будут представители независимых книжных магазинов: Любовь Беляцкая («Все свободны»), Кирилл Маевский («Смена»), Михаил Мальцев («Пиотровский»), Сергей Карпов («Маршак») и Константин Шавловский («Порядок слов»).
«Мы, как и все, любим музыку, мы продаем хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают. Наконец, мы умеем не только продавать книги, но и делаем классные события, поэтому среди наших друзей много артистов, а "Смена" в Казани и "Порядок слов" в Санкт-Петербурге даже проводят свои локальные музыкальные события и фестивали. А еще нам кажется, что музыка и книги лучше всего объединяют людей и помогают вместе преодолеть любые обстоятельства», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.
«О том, что нам сегодня нужна помощь, легко забыть в общем потоке плохих новостей, — пишут они. — Мы хорошо понимаем это, и поэтому напоминаем о себе тем, кому наше существование так же важно, как и нам самим. А еще мы хотим, чтобы это странное и сложное время не просто закончилось восстановлением работы книжных магазинов, но и запомнилось событием, которое мы коллективно организуем».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:17Борис Гребенщиков выступит на онлайн-марафоне в поддержку книжных магазинов
16:23InLiberty запускает студенческие онлайн-школы
15:10Московский «Мумий Тролль Music Bar» не откроется после карантина
14:15«Калигулу» Театра наций покажут онлайн
13:39Во Франции открылось отделение «Мемориала»
12:52Центр Вознесенского устраивает онлайн-встречи с Этгаром Керетом и Лидой Юсуповой
12:06Более 8 тысяч книжных памятников пополнили Национальную электронную библиотеку
10:51Закрывается кинотеатр «Горизонт» на «Фрунзенской»
Вчера
20:46Умер Дмитрий ЖдановВсе новости
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?22 мая 20206634
Если у вас разбегаются глаза, то вот вам точный путеводитель по тому, что выбрать в программе феста в первую очередь22 мая 20201824
Это обсуждали на дискуссии в рамках фестиваля Ecocup Green Talks европейские политики и российские ученые22 мая 2020146
Евгений и Лена Коган — о жизни «Бабеля» онлайн22 мая 2020298
Адажио, записанное на студии Abbey Road: лауреат премии «Золотой орел» за киномузыку выходит на авансцену с авторским проектом22 мая 2020451
Каждый раз, когда официант забирает вашу тарелку с недоеденной пищей, вы вносите свою лепту в длинную цепочку климатического регресса. Режиссер Бенуа Бренже обещает рассказать вам об этом21 мая 20201470
Директор фестиваля Ecocup Наталья Парамонова — о том, как Европа собирается потратить один триллион евро на спасение планеты21 мая 2020344
Ольга Балла-Гертман говорит с переводчиком Петром Епифановым21 мая 20201183
Дарина Поликарпова — о подводном сюжете сериала «Последний министр»21 мая 20204472
Лидер группы «Церковь детства» — о том, какой бывает параллельная эстрада и почему ему не нужен глобальный мир21 мая 20201826
С именем Греты Тунберг связаны судьбы ее многочисленных сторонников по всему свету. Сегодня и только сегодня вы сможете увидеть фильм об этом молодом движении21 мая 20202570
Анастасия Лаукканен о фильме, который сумел вдохновить миллионы21 мая 2020441