InLiberty запускает студенческие онлайн-школы

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Просветительский проект InLiberty открыл набор в студенческие онлайн-школы бесплатной образовательной программы «Я думаю».
В программу «Я думаю» входят четыре студенческие школы. Каждый блок посвящен одному тематическому направлению: этике, обществу, демократии и праву. Четыре школы — это четыре ракурса, при помощи которых участники будут изучать и анализировать меняющуюся социальную реальность.
Главные принципы программы — горизонтальность учебного процесса, ориентация на освоение навыков критического мышления, занятия в формате интеллектуальных семинаров, много интерактивной работы и минимум лекций.
«Как сегодня может быть устроено образование, чтобы процесс мотивировал студента, был одновременно интеллектуально насыщенным и "горизонтальным"? Нас очень привлекает опыт новых образовательных программ в духе liberal arts: широкие темы вместо узких специальностей; упор на обучение навыкам, которые действительно пригодятся в жизни и карьере; демократичная образовательная среда — и мы отдельно вдохновлены примером школы Minerva, которая использует эти принципы, а также устраивает образовательный процесс онлайн, с минимальными потерями в качестве интерактивности для участника», — рассказывает директор образовательных программ InLiberty Илья Венявкин.
В каждой школе примут участие 100 студентов: некоторые сессии будут общими для всего потока, большая часть работы пройдет в группах по 25 человек под руководством собственного куратора. Все школы будут проходить онлайн, при помощи Zoom и других программ для групповых проектов.
Занятия первой школы, «Возвращение этики», начинаются 21 июня. Студентам предстоит изучить главные этические теории и концепции, обсудить личные и коллективные ценности, проанализировать отмирание, изменение и рождение новых этических норм сегодня. Остальные школы пройдут в августе, октябре и декабре.
Подать заявку на участие могут студенты из любых российских и зарубежных университетов, пишущие и читающие на русском языке. Для этого необходимо написать эссе на заявленную тему и записать короткое видео о себе. Последний день подачи заявок — 12 июня, жюри определит участников школы 18 июня.
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