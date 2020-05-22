«Калигулу» Театра наций покажут онлайн

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24 мая в мультимедийном сервисе Okko состоится онлайн-показ спектакля Театр наций «Калигула» в постановке Эймунтаса Някрошюса с Евгением Мироновым в главной роли.
Начало в 19:00, запись спектакля будет доступна в течение трех недель бесплатно для всех зарегистрированных пользователей Оkko на платформе проекта «Искусство онлайн».
Премьера «Калигулы» состоялась в 2011 году. Спектакль гастролировал в Петербурге, Воронеже, Омске, Саратове, Екатеринбурге, а также в Тиволи и Виченце. Актерская работа Евгения Миронова была отмечена премиями «Золотая маска» (2012) и «Звезда театрала» (2014).
Для своей постановки в Театре наций Эймунтас Някрошюс выбрал тему трагического дуализма — сочетания тирании и мечтательности, желания абсолютной свободы и морального рабства, жестокости и стремления к прекрасному.
По замыслу Някрошюса, Калигула в исполнении Евгения Миронова — это не самозабвенный деспот, а отчаявшийся человек, осознавший, что в этом мире невозможна свобода.
«Пожалуй, "Калигула" — один из самых сложных спектаклей в моей актерской карьере, — говорит Евгений Миронов. — Он не только о власти, о природе человека, о его стремлении изменить мир, но и о том, как человек может быть врагом самому себе. Ведь Калигула поставил страшный эксперимент, прежде всего, над своей душой. И, конечно, "Калигула" — это бесценный опыт работы с Эймунтасом Някрошюсом. Было ощущение, что за 40 дней репетиций мы прожили 40 лет, настолько он изменил тогда мое отношение к себе и к жизни».
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