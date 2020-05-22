Центр Вознесенского устраивает онлайн-встречи с Этгаром Керетом и Лидой Юсуповой

Фестиваль Ecocup Green Talks: полное расписание
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25 и 26 мая на платформе Zoom пройдут встречи с писателями Этгаром Керетом и Лидой Юсуповой, организованные Центром Вознесенского.
Начало встреч в 19:30. Для того, чтобы присоединиться к ним, необходимо пройти бесплатную регистрацию.
Герой встречи 25 мая — Этгар Керет, израильский прозаик, сценарист и кинорежиссер, один из самых известных авторов, пишущих на иврите.
Линор Горалик, переводчик Керета на русский язык, поговорит с писателем о том, как устроены его рассказы, как язык работает в качестве инструмента для передачи реальности и как повседневность становится литературой. Разговор будет вестись на английском языке (с переводом).
26 мая состоятся онлайн-чтения Лиды Юсуповой. Она прочитает свои новые стихи и обсудит с литературным куратором Центра Вознесенского, поэтом Ильей Данишевским свои последние проекты.
Лида Юсупова — русская писательница и поэтесса, лауреат премии «Различие» (2017), автор сборников «Dead Dad», «У любви четыре руки», «Ритуал С-4» и документально-поэтического цикла «Приговоры». С 2004 года живет в Белизе.
Онлайн-встреча с Этгаром Керетом проводится при поддержке посольства Израиля в России
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