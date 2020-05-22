Закрывается кинотеатр «Горизонт» на «Фрунзенской»

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В Москве из-за выросшей арендой платы ликвидируется кинотеатр «Горизонт» у метро «Фрунзенская», один из первых кинотеатров сети «Формула кино».
Как сообщает «Коммерсантъ», кинотеатр, не работающий с конца марта из-за пандемии коронавируса COVID-19, после карантина больше не откроется. Из него уже вывезли мебель и аппаратуру, владельцы здания собираются открыть в этом помещении магазин.
Информацию о том, что кинотеатр закрыт навсегда, подтвердил генеральный директор объединенной киносети «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Okko» Алексей Васятин.
«Договор аренды подходил к концу, арендодатель хотел увеличения арендной платы в несколько раз, кинотеатр не мог вытянуть, пришлось закрыть», — сказал он.
«Кинотеатр в стадии закрытия, — пояснили ТАСС в пресс-службе объединенной киносети. — Данное решение было принято еще до начала пандемии и никак с ней не связано, основная причина — отсутствие компромисса с собственниками по условиям аренды данного объекта».
Сеть «Формула кино» открыла переоборудованный «Горизонт» в 1999 году, он стал первым современным кинотеатром за пределами Садового кольца. Там проводились фестивали зарубежного кино — в том числе фестивали нового кино Великобритании, Германии, Норвегии, США и Японии, — а также специальные показы студенческих работ и киноклассики. «Горизонт» много лет был одним из немногих кинотеатров в Москве, где показывали недублированные фильмы на иностранных языках.
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