«Композиторские курсы» reMusik.org пройдут в онлайн-формате

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21 мая начинается образовательный проект «Композиторские онлайн-курсы» Санкт-Петербургского центра современной академической музыки reMusik.org.
«Композиторские курсы» reMusik.org — это творческая лаборатория, участникам которой — молодым авторы со всего мира, отобранным жюри, — предоставляется возможность поработать с известными приглашенными исполнителями и композиторами, а также провести презентации своих сочинений.
Впервые проект был представлен в рамках фестиваля reMusik.org в 2019 году. В связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса COVID-19, в этом году регламент курсов изменен: все занятия пройдут в дистанционном режиме.
«Композиторские курсы» 2020 года входят в программу VII Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки под руководством композитора Мехди Хоссейни, который состоится с 3 по 9 июля в онлайн-формате с открытым доступом для публики.
Как сообщает reMusik.org, в 2020 году было подано 130 заявок из 33 стран. Для участия в курсах жюри «Композиторских курсов» отобрало 46 студентов, а также 59 заявок от вольнослушателей.
Лекции и индивидуальные занятия со студентами «Композиторских курсов» проведут Оскар Бьянки (Швейцария), Джоанна Бейли (Великобритания), Юрий Каспаров (Россия), Дмитрий Курляндский (Россия) и Рафаэль Сендо (Франция).
Произведения студентов на концертах VII Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки исполнят ансамбли Lemniscate (Швейцария), Adapter (Германия), Московский ансамблем современной музыки (Россия), Trio SÆITENWIND (Швейцария), Mixed Sound Personnel (Германия) и виолончелистка Юлия Мигунова (Россия).
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