В цикле «Инклюзия как инструмент личного опыта» пройдет встреча «Любовь во время пандемии»

Петр Айзнер © Представительство Европейского Союза в Российской Федерации

26 мая в цикле мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта», который организует Представительство Европейского Союза в России совместно с Музеем современного искусства «Гараж», состоится онлайн-встреча с Петром Айзнером (Чехия) и Светланой Андреевой (Россия) «Любовь во время пандемии. Личная жизнь людей с инвалидностью».

Начало в 19:00, встреча пройдет в Zoom, регистрация — здесь.

Как переживают нынешний кризис люди с инвалидностью в Чехии?

С какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью в личной жизни?

Кто и как помогает их решать?

Как работает система поддержки в вопросах сексуальной жизни для людей с инвалидностью?

Какими компетенциями должны обладать ассистенты, работающие в этой области?

На эти и другие вопросы попытаются ответить Петр Айзнер, независимый эксперт по работе с темой сексуальности людей с инвалидностью, и Светлана Андреева, преподаватель Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения в Пскове.

Цикл проводится в партнерстве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»























































































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