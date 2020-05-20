Кембридж на год переводит студентов на виртуальное обучение

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Все лекции Кембриджского университета до лета 2021 года будут проходить в онлайн-формате.
Как сообщает The Guardian, Кембридж стал первым университетом, который полностью перевел лекционную деятельность в онлайн-режим на академический год 2020/21.
«С самого начала пандемии университет постоянно адаптируется к меняющимся рекомендациям. Поскольку требование соблюдать социальную дистанцию вполне может остаться в силе, университет решил не проводить очных лекций в течение всего следующего академического года», — заявил представитель Кембриджского университета, добавив, что лекции продолжат выходить на онлайн-площадках.
В виде исключения администрация университета допускает проведение преподавателями отдельных занятий лицом к лицу со студентами при условии малого числа участников и «соблюдения требований, касающихся социального дистанцирования».
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 с марта всё обучение в Кембридже, а также сдача экзаменов осуществляется в онлайн-режиме.
Решение продлить эти меры на год было принято после того, как британский регулятор в области высшего образования OfS рекомендовало руководству университетов страны не обещать студентам возвращения к обычному режиму обучения начиная с осеннего семестра 2020 года.
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