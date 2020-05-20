Продлена выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью»

© Музей русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма продлил до 23 августа выставку «Юрий Анненков. Революция за дверью».

Об этом сообщает пресс-служба Музея русского импрессионизма. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 первая ретроспектива Юрия Анненкова (1889–1974) проработала всего один месяц вместо запланированных трех и должна была закрыться в конце мая.

На выставке «Юрий Анненков. Революция за дверью» собрано более 150 произведений живописи, графических портретов и эскизов к театральным постановкам из 12 музеев и 19 частных собраний России и Франции, включая три работы из Центра Помпиду в Париже.

«В условиях максимальной неопределенности нам удалось договориться со всеми партнерами, и экспозиция сохранится в полном составе до самого закрытия. Мы ждем распоряжений от правительства по дате открытия музеев, а пока продолжаем работу над всеми выставками, включая международные проекты с Францией, Прибалтикой, Швецией и Японией. Все они состоятся, но график открытий изменится», – прокомментировала генеральный директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Видеогид с куратором выставки, ведущим специалистом выставочного отдела Музея русского импрессионизма Анастасией Винокуровой, а также дополнительные материалы доступны в социальных сетях и на официальном YouTube-канале музея.

Кроме того, в конце месяца в продажу поступит первая монография Юрия Анненкова, написанная крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской.











































































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