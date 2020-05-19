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Директор Музея русского импрессионизма прочитает онлайн-лекцию

News_detailed_picture© Музей русского импрессионизма

22 мая состоится бесплатная онлайн-лекция кандидата искусствоведения, директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой «Что такое русский импрессионизм».

Начало в 13:00, лекция будет транслироваться на YouTube-канале Музея русского импрессионизма.

«Юлия Петрова расскажет о феномене русского импрессионизма, о котором долгое время говорить было не принято, — говорится в описании лекции на сайте музея. — Вначале не было подходящего термина, потом импрессионизм впал в немилость у советской власти. Зрители узнают, "списывал" ли Константин Коровин у Клода Моне, как современники воспринимали покупку Павлом Третьяковым первых импрессионистических полотен, а также разберутся, почему импрессионизм – это не только характерный раздельный мазок, но и особый выбор колорита, композиция и даже сюжет».


















































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