Онлайн-шоу нижегородского Арсенала собрало 286 тысяч просмотров

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Трансляция онлайн-шоу «Ночь светла» – прогулки с фонарем по городу, которую организовал во время акции «Ночь музеев» 16 мая Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал), собрала более 286 тысяч просмотров.
Об этом сообщает пресс-служба ГЦСИ в Нижнем Новгороде. На основе видеоматриала шоу «Ночь светла» планируется создать документальный мини-сериал, а пока запись трансляции можно посмотреть на YouTube-канале Арсенала.
Прогулка началась на Верхневолжской набережной перед закатом и завершилась около часа ночи на Нижневолжской набережной.
В оффлайне художник, психогеограф Дмитрий Степанов и куратор, городской исследователь Александр Курицын перемещались по городским пространствам с камерами в руках.
В онлайне главный редактор интернет-издания «The Village Нижний Новгород» Мария Гончарова и музейный педагог, сотрудник образовательного отдела Арсенала Римма Газе комментировали происходящее на экране и в городе, обсуждали с гостями виртуальной студии любимые места и историю, культурную жизнь в самоизоляции и планы на будущее.
Променад сопровождался включениями гугл-панорам Нижнего Новгорода разных лет от журналиста и поэта Марка Григорьева.
В течение ночи участниками онлайн-шоу стали художники Никита Номерз, Иван Серый и Артем Филатов, композитор Марк Булошников, городские исследователи Андрей Амиров и Ира Маслова, директор Арсенала Анна Гор, историк Кирилл Кобрин, музыковед Ксения Ануфриева, поэты «Нижегородской волны» Артем Фейгельман и Карина Лукьянова, продюсер Павел Милославский, художник и исследователь Антон Рьянов, переводчик на русский жестовый язык Светлана Фалина, музыкант, основатель репбазы «Станок» и участник панк-группы «Поспишь потом» Иван Воронцов, заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ Наталья Свирина, экскурсовод НГИАМЗ Анастасия Макаренкова, экскурсовод Виктория Азарова и волонтер фестиваля «Том Сойер Фест» Ваня Кальмин.
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