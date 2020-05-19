Фонд «Живой город» запускает онлайн-лабораторию «Театр горожан»

Открыт прием заявок на участие в онлайн-лаборатории «Театр горожан» — новом проекте партиципаторного театра, который реализует Фонд поддержки современного искусства «Живой город» (Казань).

К участию в лаборатории приглашаются режиссеры, драматурги, художники, хореографы, писатели, педагоги, музыканты, театральные кураторы. Заявку можно подать в разделе «Театра горожан» на сайте фонда «Живой город».

Театр горожан – это профессиональный театр с непрофессиональными актерами, объясняют организаторы лаборатории.

«Горожане, которые раньше были только зрителями (или даже не доходили до театра), получают возможность быть активными создателями спектакля, — пишут они. — Мы считаем, что жизненно необходимо для развития города, театрального сообщества и театра в целом выходить в плоскость партиципаторного театра, а также включать туда горожан. Как это делать? Какие спектакли можно создавать? Как работать в команде? Разобраться во всём этом мы предлагаем вам вместе с нами в рамках онлайн-лаборатории "Театр горожан"».

В программе лаборатории семь дней интенсивных онлайн-занятий в лекционной и практической форме под кураторством Натальи Боренко и Ады Мухиной. После этого будет объявлен open call для всех желающих на создание партиципаторного спектакля на площадке Творческой лаборатории «Угол».

Участие бесплатное, в группу участников лаборатории будет отобрано 25 человек. Остальные смогут присоединяться онлайн к лекциям и мастер-классам, но не смогут участвовать в практических занятиях.

Лаборатория пройдет в несколько этапов:

до 28 мая — отбор заявок; – 30 мая — объявление списка участников;

с 1 по 7 июня – лабораторный процесс в группе;

с 10 июня по 1 июля — open call на создание партиципаторного спектакля;

отбор заявок и поддержка одной из заявок фондом «Живой город».









































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