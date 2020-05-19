Moscow Urban Forum 2020 перенесен на следующий год

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Организаторы десятого урбанистического конгресса Moscow Urban Forum, который должен был пройти в Москве этим летом, решили перенести его на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба форума, это решение принято с учетом сложившейся эпидемиологический ситуации и реализуемых правительством Москвы мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Хотя усилия мирового сообщества по борьбе с болезнью дают результат, говорить о проведение массовых международных мероприятий еще очень и очень рано, — прокомментировал директор Moscow Urban Forum Денис Бойков. — Поэтому проведение в июле этого года столь масштабного международного конгресса, как Moscow Urban Forum, невозможно».

Десятый Moscow Urban Forum, а также второй международный конгресс Urban Health пройдут с 1 по 4 июля 2021 года в «Зарядье».

По словам Бойкова, все запланированные мероприятия, включая деловую программу, выставку, фестиваль и специальные события, будут обязательно реализованы, а взятые на себя обязательства перед партнерами выполнены в полном объеме.

Кроме того, будет продолжена исследовательская программа, результаты которой будут представлены в июле 2020 года. Исследования посвящены «здоровью» мегаполисов, устойчивому развитию, а также проектированию человеко-ориентированного города, городских сервисов и услуг.

«Мы верим, что пандемия сойдет на нет, жизнь нормализуется, а десятый Moscow Urban Forum пройдет традиционно в праздничной атмосфере. Второй год подряд мы ведем международную повестку Urban Health, где в том числе в фокусе внимания находятся вопросы эпидемиологии. В 2021 году эти вопросы, очевидно, останутся ключевыми наравне с обсуждением влияния пандемии на жизнь городов, экономическую активность и урбанистические практики», — отметил директор Moscow Urban Forum.



























































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