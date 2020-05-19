ЮНЕСКО: 13% музеев не откроются после пандемии

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К Международному дню музеев, 18 мая, ЮНЕСКО и Международный совет музеев (ИКОМ) представили результаты двух исследований, согласно которым почти 13% музеев, прекративших работу из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут никогда не открыться снова.
«Оба исследования, в которых участвовали государства-члены и музейные работники, были направлены на оценку воздействия пандемии COVID-19 на музеи и музейные учреждения, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЮНЕСКО. — Они также стремились выяснить, как этот сектор адаптировался к пандемии, и изучить способы поддержки институтов после ее окончания».
По данным ЮНЕСКО и ИКОМ, во всем мире из-за пандемии были вынуждены закрыться на различные периоды времени около 90% (более 85 тысяч) музеев. Оставшись без посетителей, они столкнулись с уменьшением доходов, что негативно отразится как на самих музеях, так и на их сотрудниках.
«Профессионалы музейного дела готовы решать проблемы, связанные с пандемией COVID-19. Однако музейная отрасль не может существовать сама по себе, без государственной и частной поддержки. Крайне важно обеспечить приток средств для оказания чрезвычайной помощи и разработать меры по защите специалистов», — подчеркнула президент ИКОМ Суай Аксой.
Кроме того, выяснилось, что в Африке и малых островных развивающихся государствах только 5% музеев смогли создать виртуальные экспозиции в период карантина.
«Эта пандемия также напоминает нам, что половина человечества не имеет доступа к цифровым технологиям, — прокомментировала генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. — Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к культуре для всех, особенно для самых уязвимых и изолированных».
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