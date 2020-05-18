COLTA.RU объявляет участников проекта «Самопомощь»

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Сегодня, 18 мая, подведены итоги отбора участников первого этапа проекта COLTA.RU «Самопомощь» в поддержку независимых культурных институций, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19.
На сегодняшний день в проекте участвует 21 организация из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Воронежа, Казани и Тель-Авива:
Каждая из этих организаций получит недельную баннерную поддержку на COLTA.RU, а рассказ о ней появится в рубрике «Самопомощь».
Прием заявок на участие в проекте COLTA.RU в поддержку независимых культурных институций начался 6 мая. Первый этап проекта продлится до середины июня, после этого будет объявлен новый набор участников.
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