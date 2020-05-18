COLTA.RU объявляет участников проекта «Самопомощь»

Сегодня, 18 мая, подведены итоги отбора участников первого этапа проекта COLTA.RU «Самопомощь» в поддержку независимых культурных институций, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19.

На сегодняшний день в проекте участвует 21 организация из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Воронежа, Казани и Тель-Авива:

Книжный магазин и лекторий «Бабель (Тель-Авив)

Издательство «Пешком в историю» (Москва)

Издательство «Книжники» (Москва)

Издательство «Лайвбук» (Москва)

Литературный журнал и издательство «Носорог» (Москва)

Книжное издательство «Кварц» (Нижний Новгород)

Книжный магазин «Перемен» (Новосибирск)

Издательство «Коло» (Петербург)

Школа Masters (Петербург)

Галерея «Роза Азора» (Москва)

Сеть магазинов для художников «Красный Карандаш» (Москва)

Творческая мастерская «Махловка» (Москва)

«Петербургский театральный журнал» (Петербург)

Никитинский театр (Воронеж)

Театральная площадка «Скороход» (Петербург)

«Особняк.Театр» (Петербург)

Проект поддержки российской музыкальной индустрии Onlineup (Петербург)

Музей советских игровых автоматов (Москва)

Центр современной культуры «Смена» (Казань)

Школа ТАК (Петербург)

Музей «Огни Москвы» (Москва)

Каждая из этих организаций получит недельную баннерную поддержку на COLTA.RU, а рассказ о ней появится в рубрике «Самопомощь».

Прием заявок на участие в проекте COLTA.RU в поддержку независимых культурных институций начался 6 мая. Первый этап проекта продлится до середины июня, после этого будет объявлен новый набор участников.























































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