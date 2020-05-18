 
18:10 18 мая 2020Новости
441
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

COLTA.RU объявляет участников проекта «Самопомощь»

News_detailed_picture 

Сегодня, 18 мая, подведены итоги отбора участников первого этапа проекта COLTA.RU «Самопомощь» в поддержку независимых культурных институций, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19.

На сегодняшний день в проекте участвует 21 организация из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Воронежа, Казани и Тель-Авива:

  • Книжный магазин и лекторий «Бабель (Тель-Авив)
  • Издательство «Пешком в историю» (Москва)
  • Издательство «Книжники» (Москва)
  • Издательство «Лайвбук» (Москва)
  • Литературный журнал и издательство «Носорог» (Москва)
  • Книжное издательство «Кварц» (Нижний Новгород)
  • Книжный магазин «Перемен» (Новосибирск)
  • Издательство «Коло» (Петербург)
  • Школа Masters (Петербург)
  • Галерея «Роза Азора» (Москва)
  • Сеть магазинов для художников «Красный Карандаш» (Москва)
  • Творческая мастерская «Махловка» (Москва)
  • «Петербургский театральный журнал» (Петербург)
  • Никитинский театр (Воронеж)
  • Театральная площадка «Скороход» (Петербург)
  • «Особняк.Театр» (Петербург)
  • Проект поддержки российской музыкальной индустрии Onlineup (Петербург)
  • Музей советских игровых автоматов (Москва)
  • Центр современной культуры «Смена» (Казань)
  • Школа ТАК (Петербург)
  • Музей «Огни Москвы» (Москва)

Каждая из этих организаций получит недельную баннерную поддержку на COLTA.RU, а рассказ о ней появится в рубрике «Самопомощь».

Прием заявок на участие в проекте COLTA.RU в поддержку независимых культурных институций начался 6 мая. Первый этап проекта продлится до середины июня, после этого будет объявлен новый набор участников.


























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте