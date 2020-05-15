Российские и зарубежные эксперты обсудят будущее музеев после пандемии

Монтаж выставки «Современный Катар: искусство и фотография» в ЦВЗ «Манеж». Петербург, 2018 © Центральный выставочный зал «Манеж»

18 и 19 мая на платформе Zoom состоится онлайн-конференция «Музеи в эпоху пандемии: границы и возможности», в которой примут участие представители музеев и других культурных институций из разных городов России и других стран.

С инициативой провести панельную дискуссию, направленную на поиск наилучших практик перехода музейно-выставочной деятельности в цифровой режим, выступили Центральный выставочный зал «Манеж», Фонд культурных инициатив Sparta и Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

Культура — одна из наиболее пострадавших областей в эпоху пандемии, отмечают организаторы конференции. Музеи, биеннале, галереи, выставочные центры были вынуждены приостановить свою деятельность, переориентировать всех сотрудников на разработку и реализацию эффективных стратегий по цифровизации своих площадок и взаимодействию с аудиторией в диджитал-сфере.

Цифровизация искусства, онлайн-выставки и работа с аудиторией «на удаленке» — что из этого мы возьмем с собой, а что оставим в прошлом? О будущем музеев после пандемии будут говорить российские и зарубежные музейщики, эксперты в области цифровых коммуникаций и выставочной деятельности, представители органов государственной власти.

Среди участников конференции Константин Сухенко (Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга), Лия Чечик (Еврейский музей и центр толерантности, Москва), Агния Миргородская (Рижская биеннале современного искусства RIBOKA, Рига), Анне Майер (Contemporary Art Haus der Kulturen der Welt, Берлин), Владимир Определенов (ГМИИ имени А.С. Пушкина, Москва), Павел Пригара (ЦВЗ «Манеж»), Алиса Прудникова (Уральская индустриальная биеннале, Екатеринбург), Андрей Себрант («Яндекс»), Дорон Рабин (Музей искусств Тель-Авива), Виктория Лурик (Генеральное Консульство Королевства Нидерландов в Петербурге), Анна Ялова (ЦВЗ «Манеж»), Лиза Савина (Фонд культурных инициатив Sparta).

Как сообщает сайт ЦВЗ «Манеж», по итогам дискуссий экспертное сообщество подготовит рекомендации по возобновлению офлайн-деятельности выставочных площадок и адаптации их работы к новым условиям.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на страницах ЦВЗ «Манеж» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, а также на его YouTube-канале. Подробная программа конференции приводится на сайте фонда Sparta.

Панельная дискуссия состоится при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга в рамках направления «Новая культурная география»



















































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