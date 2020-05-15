Центр Вознесенского покажет онлайн-спектакль на стихи Пригова

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16 мая состоится трансляция онлайн-спектакля «Карантин, или Крах всего святого» на стихи Дмитрия Александровича Пригова, которую организует Центр Вознесенского.
Начало в 19:30. Спектакль будет транслироваться в приложении Zoom, ссылку на трансляцию можно получить, пройдя регистрацию.
«Герои спектакля, поставленного молодым режиссером Николаем Берманом, — собирательные приговские образы, от ангелов до "милицанеров", — говорится в сообщении на сайте Центра Вознесенского. — Каждый из них заперт у себя в квартире. Кто-то сидит за долгим обедом, кто-то моет посуду, кто-то в растерянности мечется по коридору, кто-то лежит в кровати и болеет за книжкой. Чередуясь друг с другом, они читают стихи Пригова, написанные в годы перестройки, но как нельзя лучше резонирующие с нынешним днем. Философские и парадоксальные рассуждения за стиркой и поеданием полуфабрикатов переплетаются между собой и соединяются в общий сюжет о тяжелой и абсурдной жизни в эпоху карантина».
В спектакле заняты:
Режиссер — Николай Берман, выпускник Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова (МИР-5), участник новопроцессуального проекта Электротеатра Станиславский «Орфические игры» (номинация на «Золотую маску — 2019»).
Среди спектаклей Николая Бермана«Я, Чаадаев» (Театр имени Йозефа Бойса и общество «Мемориал»), «Танец Дели» (Gogol School), «Манарага» (Электротеатр Станиславский), «В чаще», «Спящая красавица» (Центр имени Вс. Мейерхольда), фестиваля-спектакля «Лестница» (Театр Российской армии).
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