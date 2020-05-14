Фестиваль Telling Stories состоится в онлайн-формате

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15 и 16 мая пройдет онлайн-фестиваль коммуникаций, медиа и дизайна Telling Stories, организованный факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. Кинопрограмму фестиваля подготовила сеть «Москино».
Telling Stories посвящен идеям, инновациям и современным технологиям креативных индустрий. Live-программа фестиваля состоит из восьми тематических блоков: «Главная тема», «Коммуникации», «Медиа», «Звук», «Кино», «Искусство», «Мода» и «Город».
Эти и другие вопросы будут обсуждать режиссеры, деятели искусства и предприниматели из разных стран, а также кураторы и преподаватели факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
Среди спикеров Telling Stories 2020 британский режиссер и продюсер, создатель серии фильмов «Обитель зла» Пол Уильям Стюарт Андерсон, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Вадим Перельман, испанский режиссер Оскар Алегриа, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта соцсети «ВКонтакте» Павел Калайдин, театральный режиссер, актер, автор проектов в Gogol School и Центре имени Вс. Мейерхольда Егор Матвеев, историк моды, куратор, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура» Людмила Алябьева, политолог и публицист Екатерина Шульман, журналист, экс-редактор журналов SNC и Esquire, сооснователь телегам-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр, журналист, критик, руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, кинокритик, менеджер специальных проектов «Москино» Наиля Гольман, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ, дизайнер, создатель дизайн-бюро Agey Tomesh и «Книги WAM» Арсений Мещеряков, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, журналист, литературный критик, куратор выставок Анна Наринская.
Программа фестиваля включает различные форматы коммуникации: музыкальные перформансы, телемост, public talks, аудиопрограммы, обучающие видео, лекции, семинары и воркшопы из мира креативных индустрий.
В фокусе кинопрограммы «Москино» на фестивале Telling Stories цифровой детокс, польза отшельничества, отказ от высоких технологий в пользу ручного изобретательства, альтернативные формы общества и ретро-фантазии о неизведанном:
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