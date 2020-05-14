«Эшколот» продолжает медленное чтение Агнона

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20 и 27 мая культурно-образовательный проект «Эшколот» представит онлайн-трансляции двух завершающих семинаров мини-курса израильского литературоведа Романа Кацмана «Эпоха несостоявшегося апокалипсиса. Медленное чтение Агнона».
Начало семинаров в 18:00, регистрация — здесь.
«Произведения Ш.Й. Агнона (единственного Нобелевского лауреата, писавшего на иврите) содержат немало примеров того, как в погруженном в повседневность сознании зарождается мифология святости, служения и праведности, будучи преломленной в социальных стереотипах "маленького человека", плута или бездельника», — говорится в сообщении на сайте проекта «Эшколот».
Профессор Кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета Роман Кацман разбирает рассказ «Пока не придет Элиягу», выявляя основные принципы риторики позднего Агнона, направленной на конструирование новой общинности в эпоху несостоявшегося апокалипсиса.
27 мая на последнем семинаре курса Роман Кацман представит свой перевод рассказа «Песнь, что была воспета», одного из ярких примеров агноновского эсхатологического сюрреализма.
Организаторы курса предлагают слушателям ознакомиться с текстами обсуждаемых произведений на иврите и на русском языке.
Запись трансляции первого семинара доступна на YouTube-канале «Эшколота».
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